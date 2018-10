Vitòria, Madrid i Barcelona, les capitals més sostenibles d'Espanya

Vitòria és la primera ciutat espanyola en matèria de sostenibilitat, seguida per Madrid i Barcelona, segons l'informe sobre ciutats sostenibles publicat avui, que analitza la situació de les 50 capitals de província i les 2 ciutats autònomes d'Espanya. L'informe, elaborat per l'Observatori de Sostenibilitat, avalua fins a 59 indicadors de 4 camps diferents: l'ambiental, l'econòmic, el social i el nivell de transparència i cooperació, ha indicat el tècnic d'aquesta entitat Raúl Estévez.

Entre els paràmetres estudiats hi figuren la riquesa econòmica, la mobilitat, la connectivitat global, les desigualtats socials, la naturalesa urbana, la contaminació acústica o la gestió de residus. Estévez ha aclarit que el primer lloc general aconseguit per Vitòria és fruit "d'una agenda política que ha sabut aplicar la sostenibilitat en les últimes legislatures de manera transversal i independentment del signe polític".

Això no obstant, en l'àmbit específic de sostenibilitat mediambiental, la capital basca queda en segona posició, superada per Osca i seguida per Almeria i València. L'Observatori de la Sostenibilitat ha subratllat "els avantatges de les ciutats petites", ja que per la seva extensió i població inferiors tendeixen a suportar menys problemes de soroll i contaminació atmosfèrica.

Pel que fa a la classificació de sostenibilitat econòmica, que té en compte criteris "tant en nivell de renda com de distribució de la riquesa", el document presenta Madrid en primera posició, seguida per Bilbao i Barcelona.

En sostenibilitat social, que inclou desafiaments com l'accés a l'habitatge i la mobilitat, s'imposen Vitòria, Sòria i Àvila i, en nivells de transparència i cooperació, Sant Sebastià, Bilbao i Burgos.

A nivell nacional, el principal repte detectat per l'informe assenyala les deficiències mediambientals en assumptes com la mala qualitat de l'aire, la falta de reducció en percentatges de residus i la nul·la gestió de la biodiversitat en diferents urbs espanyoles.

Dia Mundial de les Ciutats

L'estudi ha sigut presentat coincidint amb la celebració avui del Dia Mundial de les Ciutats, que aquest any se centra precisament en la seva sostenibilitat i resiliència davant dels desastres, ha apuntat durant la presentació la representant del programa Habitat de l'ONU, Mariel Pérez. "Més de la meitat de les persones del món viuen en ciutats", ha recordat Pérez, que ha acusat moltes autoritats municipals d'estar "fallant" a l'hora d'acomodar "de manera adequada la gran quantitat de població que cada vegada més es trasllada a les urbs".

Per afrontar aquest problema, ha dit, "cal treballar sobre la meta número 11 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030", centrada en ciutats i assentaments humans. Federico Buyolo, membre de l'Alt Comissionat per a l'Agenda 2030, ha assegurat que el govern d'Espanya ja treballa en aquest sentit gràcies a un pla d'acció que aborda la governança nacional i autonòmica, amb participació de la societat civil, i inclou la promoció de "mesures palanca i polítiques transformadores".

Un d'aquests instruments és l'Agenda Urbana Espanyola, "marc de caràcter estratègic orientat a traslladar aquests objectius a nivell municipal", ha explicat la subdirectora general de Polítiques Urbanes del ministeri de Foment, Sonia Hernández.

Aquest document, de caràcter no vinculant, busca abordar "problemes de desigualtat, despoblació o envelliment" i posar en valor "la importància d'espais públics, la creació de ciutats de proximitat, el foment de l'economia local, la mobilitat sostenible i la governança", ha conclòs.