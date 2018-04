Vuit cotxes sospitosos, només un de coincident amb el del crim de Susqueda

“No tenim cap dubte” que Jordi Magentí Gamell és l’autor del doble crim del pantà de Susqueda, van assegurar els Mossos d’Esquadra el dia de la detenció del sospitós principal. En l’informe que la policia va enviar al jutge per demanar la detenció de Magentí va reiterar que ell “era l’única persona” que el 24 d’agost era a l’hora i al lloc on es van sentir els trets que van causar la mort dels dos joves del Maresme (abans de dos quarts d’una del migdia a la zona de la Rierica del pantà). L’element clau que sustenta aquesta conclusió és que, tant per les càmeres de seguretat com per testimonis, se situa un cotxe Land Rover Defender de color blanc a la zona de Susqueda on es va produir el crim. Però, com van arribar a saber els Mossos que el vehicle el conduïa Magentí?

Els agents, després de consultar dades de Trànsit, van saber que a la demarcació de Girona hi havia 739 Land Rover Defender blancs. Van analitzar el recorregut del cotxe sospitós i van establir que -segons els desplaçaments “lògics i de normalitat”- el vehicle havia de ser d’un veí d’una zona concreta d’Anglès. Per tant, es va centrar la recerca dels Land Rover Defender blancs a aquest municipi, on vivia Magentí. A Anglès hi havia domiciliats vuit cotxes d’aquest model. De les imatges captades per les càmeres, els Mossos havien determinat que el cotxe era blanc, i també s’apreciava que no tenia baca, no portava parafangs al darrere, tenia les llantes de color clar i la coberta de la roda de recanvi també de color clar. Dels vuit Land Rover Defender domiciliats a la zona d’Anglès, només cinc eren blancs. D’aquests cinc, un tenia baca i es va poder descartar i dos més tenien parafangs al darrere. Un quart vehicle també va quedar fora de la llista perquè, a part de tenir parafangs al darrere, la roda de recanvi estava coberta amb una lona negra. L’únic cotxe que coincidia amb tots els elements era el de l’oncle de Magentí, però que conduïa el detingut. Aquest és l’indici imprescindible per situar el sospitós a la zona, ja que els Mossos han conclòs que Magentí no portava habitualment mòbil, ni el dia del crim: en aquest cas el senyal que emeten els telèfons no ha permès ubicar l’acusat a l’hora i al lloc dels fets.