Xoc polític per l'amenaça de desnonament del Gimnàs Social Sant Pau

Batalla política pel Gimnàs Social Sant Pau. Ara que aquest equipament del Raval, que és una pilar per a moltes persones sense sostre de Barcelona, ja té activat el compte enrere per al desnonament –el tic-tac acaba el 20 de gener–, el repartiment de culpes ha apujat el to. El regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ha respost avui al missatge directe que els impulsors del gimnàs envien a l'Ajuntament perquè s'impliqui en la defensa de l'espai i ha assegurat que el govern ja està fent mediació però que la possibilitat que expropiï l'edifici, que era un compromís aprovat pel plenari el 2018, depèn de la situació financera municipal –afeblida per la crisi del covid– i de la col·laboració de la Generalitat, tenint en compte que fa unes setmanes el secretari d'Esports, Gerard Figueras, "es va mostrar molt favorable a la compra". "Explorem totes les possibilitats", ha dit en referència a aquesta entesa amb el Govern.

Des de la conselleria d'Afers Socials s'han mostrat sorpresos per aquesta proposta i han retret a l'equip d'Ada Colau que no hagi complert el compromís de plantejar una operació per garantir la viabilitat de l'espai a llarg termini, ni tampoc el finançament regular al projecte. Recorden que a principis d'any ja van fer una aportació de 135.000 euros per ajudar a sanejar la situació del Sant Pau i asseguren que el consistori no els ha plantejat cap acord per a la compra en cap de les reunions.

El xoc s'ha repetit a escala municipal: ERC i JxCat han carregat contra la gestió dels comuns i els socialistes: "L'Ajuntament es va comprometre a una solució definitiva. Ja no es pot esperar més", ha defensat el republicà Jordi Coronas, mentre que Elsa Artadi, de JxCat, ha considerat la crisi del gimnàs una evidència de la "gran farsa de Colau": "El govern que suposadament més treballa per als desfavorits permetrà el desallotjament d'un dels espais on es fa una tasca social de vital importància per als nostres veïns i veïnes".

Les paraules del regidor de Ciutat Vella, que ha assegurat que ja han pagat al Sant Pau 100.000 dels 200.000 euros compromesos en una subvenció, han fet encendre més els ànims de la cooperativa de treballadors que gestiona el gimnàs. Ernest Morera, l'ànima del Sant Pau, assegura que només els han pagat els serveis d'emergència que han fet –a petició del consistori– per atendre persones vulnerables durant la pandèmia i que, de fet, encara tenen factures pendents de cobrar, però que no han rebut l'ajuda compromesa.

"No han complert res", lamenta, i assegura que estan disposats a fer el que sigui per salvar el projecte. De fet, ja han convocat una cadena humana per portar aigua de la piscina del gimnàs fins a la façana del consistori per fer "despertar" l'alcaldessa, a qui interpel·len de manera directa. "Que l'Ajuntament salvi o no el Sant Pau és només una qüestió de prioritats, han comprat altres edificis després de grans anuncis i els tenen buits", critica Morera.

Tres anys de pròrroga

La situació límit que viu aquest gimnàs, que ara atén a diari 150 persones que es poden dutxar i posar roba neta al centre, ve de lluny. El 2017 l'Ajuntament ja va mediar per aconseguir un acord amb la propietat, la família Samaranch-Viñas, que va donar tres anys més de contracte de lloguer al gimnàs quan ja s'enfrontava a un desnonament. Fruit d'aquella entesa, el consistori ja va adquirir una finca veïna a la del Sant Pau, al carrer Reina Amàlia, que era dels mateixos propietaris i que s'ha de destinar a habitatge social. Ara el termini acordat de tres anys ha vençut i la propietat no està disposada a allargar més el contracte perquè apunten que el compromís era buscar un altre espai per mantenir l'activitat del Sant Pau. Segons expliquen fonts de la família, el gimnàs deixa de pagar el lloguer de manera reiterada i des del mes de maig de l'any passat esperen que l'Ajuntament els doni resposta a la llicència que van demanar per poder construir fins a 48 pisos en aquesta parcel·la.

Van demanar el certificat d'aprofitament urbanístic abans que fos vigent l'obligació de destinar el 30% dels pisos de nova construcció a habitatge social i aquest és un dels punts que remarquen en el projecte de promoció. "Hem presentat una llicència que compleix amb la llei i tenim uns llogaters sense contracte i que acumulen impagats", resumeixen.

Rebaixar el preu

El pla de la cooperativa del Sant Pau, en canvi, passa perquè el consistori faci de mediador per aconseguir reduir el preu fixat per a la parcel·la, que asseguren que és de set milions d'euros –la propietat ha declinat parlar del preu fixat–, perquè diuen que tenen sobre la taula tres projectes privats que podrien servir per fer habitatge social al bloc i mantenir el gimnàs a la seva ubicació. Els propietaris asseguren que no tenen constància d'aquestes iniciatives i diuen que el que volen és obtenir la llicència que fa temps que esperen per poder construir en aquest espai. No hi haurà més pròrrogues.