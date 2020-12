Xoc enquistat pel verd a Vallcarca

“Aquí estem farts d’esperar, està clar que som veïns de segona”. És la declaració de benvinguda dels representants de l’Associació de Veïns Gràcia Nord - Vallcarca, que fa gairebé dues dècades que esperen la transformació de l’avinguda Vallcarca de Barcelona, entre la plaça Lesseps i el carrer Farigola, en la promesa rambla verda, aprovada des del 2002. Ho expliquen mentre caminen entre blocs de pisos i petites cases que haurien d’anar a terra i que estan molt degradades -i algunes ocupades-, de solars i d’espais habilitats de manera provisional amb blocs de formigó -predecessors dels que s’han posat als carrers de l’Eixample- amb seients com els que ocupen l’espai on hi havia el meublé la Casita Blanca. “Tot provisional”, critiquen aquests veïns, que enumeren les reformes urbanístiques que els han anat passant per davant, com és el cas de la pacificació de la Meridiana o l’anunci recent dels eixos verds a l’Eixample. “I els nostres?”, es demanen.

I un mural en un d’aquests espais alliberats pels enderrocs respon en part a la pregunta -l’altra part és pressupostària-. “Volem viure a la rambla”, reivindica. Un lema que defensen veïns de plataformes de creació més recent, com Som Barri o els Afectats per l’Eix Verd, que demanen que es deixi de tirar a terra els blocs existents i que l’espai pacificat es guanyi en detriment del trànsit i no de l’habitatge. En la seva proposta de màxims preveien treure un carril al carrer Bolívar i dos a la mateixa avinguda Vallcarca i en una última alternativa per buscar més consens demanen eliminar un carril a l’avinguda per donar continuïtat al carril bici, que ara queda tallat a Esteve Terradas. També afegeixen verd en espais com les mitgeres dels edificis, en vertical, arreglen tots els solars que ja hi ha i amplien voreres amb urbanisme tàctic, segons el projecte de les arquitectes Beatriz Arnaiz i Victoria Polanco.

“Si no toquem els carrils, no serà una rambla, passejarem entre el trànsit”, defensa David Castellet, de Som Barri, mentre que per a l’associació de veïns el dibuix viari no és el principal problema de la zona, que donen per fet que és una via de sortida cap a la ronda de Dalt. I, en canvi, sí que veuen urgent eliminar densitat i guanyar verd per càpita.

Dos moviments enfrontats -els “alternatius” i els “tradicionals” , com s’anomenen entre ells - que fa temps que topen i a qui el govern municipal, que ha presentat quatre alternatives de reforma que van des de la rambla verda fins al no enderrocament de cap dels blocs, demana que facin renúncies per poder desbloquejar la transformació. “El conflicte aquí ja no és només urbanístic, també és social”, lamenta Irene Güell, de l’associació de veïns tradicional. “Som el primer barri ocupat”, afegeixen, entre recels per la “proximitat ideològica” del govern dels comuns amb els moviments alternatius.

No només ocupes

Des de l’altra banda, entitats com la Plataforma d’Afectats per l’Eix Verd, remarquen que no tots els veïns dels blocs són ocupes, que també hi ha propietaris que rebutgen ser expropiats i llogaters. I demanen no establir categories entre els veïns. “Que tots som ocupes és una vella cantarella”, assegura Andrés Antebi, que fa 25 anys va comprar amb tres amics una d’aquestes castes afectades, just al costat de la que es considera la casa urbana més antiga de Gràcia.

El regidor del districte, Eloi Badia, defensa que el projecte topa amb dues posicions “extremes” i que, per això, han plantejat quatre alternatives per buscar consensos. Remarca que el projecte requerirà majoria absoluta per sortir aprovat al ple i demana als partits que es posicionin i als veïns que abandonin les postures de màxims. El regidor assegura que durant el 2021 s’hauria de decidir quin projecte es tirarà endavant i que, tot i que ara no hi ha pressupost assignat, es vol tenir un planejament a principis del 2022.

Des de l’oposició, critiquen que el govern els passi la patata calenta. Grups com JxCat es mostren més partidaris de mantenir la rambla, però apunten que estan oberts al diàleg amb una condició: “Que sigui el govern qui presenti una proposta concreta”. D’altres, com ERC, defensen una proposta que avanci cap a la mixtura d’usos: protegint el patrimoni -la casa més antiga- i ampliant l’espai verd.