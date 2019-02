L’accident de Rodalies accentua la tensió entre el Govern i l’Estat

Fins a quin punt el mal estat de la xarxa de Rodalies i la falta d’inversions van influir en l’accident de divendres, en què va morir la maquinista d’un dels trens que van xocar frontalment a Castellgalí, és ara mateix la principal incògnita que han de desvelar les investigacions. Un cop més, com ja va passar amb el de Vacarisses del mes de novembre passat, en el qual també va morir una persona i 44 van resultar ferides, l’accident és motiu de tensió política entre el govern de la Generalitat i l’estatal, que ahir al migdia es van reunir a l’Estació de França.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va mostrar-se convençut que amb els sistemes de senyalització i comunicació funcionant adequadament “s’hauria pogut evitar l’accident”, en declaracions a RAC1. Poc després va anar un pas més enllà a Catalunya Ràdio i va dir que amb més inversions “l’accident no s’hauria produït”. El ministre de Foment, José Luis Ábalos, va reconèixer després de reunir-se amb representants de la Generalitat a l’Estació de França de Barcelona la falta d’inversions, però va assegurar que el sinistre “no té a veure amb les inversions, en principi”. Tot i així, Ábalos va afegir que el mal estat de les infraestructures és el que el seu govern s’ha trobat i que és cert que amb millores a les línies “es compensaria en bona part el factor humà”. “Hem reorientat la nostra política d’inversions cap a la xarxa convencional i de Rodalies”, va defensar, i va concloure: “Per això, com saben, necessitem uns comptes”.

“Una cadena d’errors”

El que sembla clar, amb la informació que es té actualment, és que no va ser un únic error el que va provocar l’accident, sinó “una cadena d’errors”, en paraules del mateix Calvet reforçades pels experts consultats pel diari ARA Jordi Julià, exdirector d’Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat), i Ricard Riol, president de la plataforma Promoció del Transport Públic (PTP).

Riol, malgrat cridar a la prudència a l’espera que avancin les investigacions, va assegurar que es tracta d’un accident “evitable”, molt més que el del novembre de l’any passat per l’esllavissada a Vacarisses, i va apuntar a les mancances en el sistema de senyalització i a un error en la comunicació entre el maquinista que viatjava en sentit contrari i el centre de control com a possibles motius del sinistre. “És tan poc el cost de tenir un sistema d’anunci de senyals i de frenada automàtica [ASFA] que ni tan sols m’atreveixo a parlar de falta d’inversions”, va lamentar Riol, que va recordar que “quan un tren és en una via sempre ha de ser detectat i, si va en direcció contrària, frenat”. Riol va defensar que a la xarxa “no hi ha gaires punts com aquest” i va recordar que el Comitè d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF) té l’obligació de fer una investigació independent.

Per a Jordi Julià, es tracta d’un accident “molt estrany” que no es deuria a una errada humana del maquinista, “perquè no són ells els que decideixen per quina via van els trens”. Julià creu que són “circumstàncies molt poc habituals” les que van permetre que dos trens circulessin per la mateixa via en sentits oposats fins a xocar frontalment. “Els problemes sempre tenen lloc en espais de transició”, va explicar en referència al fet que l’accident tingués lloc en un tram amb canvi de via.

El xoc es va produir cap a les 18.20 hores, quan el tren de la R12 que havia de viatjar cap a Barcelona des de Manresa va agafar la via destinada al sentit contrari de la R4, justament en un tram en què passava de via única a via doble. Els experts i les autoritats es pregunten què va motivar que el comboi envaís la via i no s’activés la frenada automàtica, ni des dels sistemes de senyalització ni des del centre de control. La investigació i l’explicació del maquinista del tren que anava en direcció contrària, que va sobreviure a diferència de la jove que conduïa l’altre tren, han d’ajudar a trobar les respostes.

Durant el matí d’ahir, poc abans de la reunió amb Ábalos, Calvet va assegurar que demanaria “respostes que posin la infraestructura al dia, amb o sense pressupostos generals de l’Estat”, i va qualificar l’accident d’“aparatós i greu”. A més, va detallar que la via de la R4, encara tallada, ha quedat totalment “inutilitzada” i els combois hi han quedat “encastats”. “El més dramàtic és que fa tot just deu anys del traspàs de Rodalies, del qual només s’ha complert un 12%. Això és lamentable i denunciable”, va criticar Calvet a RAC1.

Calvet va recordar que els serveis de Renfe i Adif han d’activar els protocols d’investigació i explicar per què el comboi circulava per la via equivocada. “Quan un tren va en sentit contrari hi ha d’haver una comunicació entre el maquinista i el centre de control que no es va produir”, va afirmar el conseller. En aquest sentit, va destacar que hi ha diversos sistemes de senyalització que podien alertar d’aquest error, però que “o no hi eren o van fallar”.

Per la seva banda, el portaveu de Renfe Antonio Carmona va matisar en una entrevista al programa El suplement de Catalunya Ràdio que “circular a contravia no és anormal”, i va considerar que el que cal determinar és “per què hi havia un altre tren a la mateixa via”. El portaveu de Renfe va informar que de moment no hi ha previsió de quan es podrà reobrir la via i que hi ha un servei alternatiu per carretera. La companyia ferroviària preveu treballar tot el cap de setmana en aquest punt, “perquè van descarrilar tots els cotxes dels dos trens”. Aquestes tasques es poden allargar, perquè la policia judicial encara fa les tasques d’investigació. El sindicat Comissions Obreres va reclamar en un comunicat prudència i esperar a “tenir tota la informació” per valorar les causes reals.

Dels dotze hospitalitzats, tres encara estan greus

Ahir a la nit, al tancament d’aquesta edició, encara hi havia dotze ingressats per l’accident de tren de divendres a Castellgalí. Sis d’ells estaven ingressats a la Mútua de Terrassa -dos de greus, tres de menys greus i un de lleu-, quatre a l’Hospital de Manresa -un de greu, dos de menys greus i un de lleu- i dos més a la Vall d’Hebron, un de menys greu i un de lleu. En total, tres persones greus, sis de menys greus i tres de lleus continuaven ingressades ahir, segons va informar el departament de Salut de la Generalitat, que va aclarir que alguns dels pacients havien canviat d’hospital per estar més a prop dels seus familiars.

El xoc frontal, que va provocar la mort de la maquinista -una noia de 26 anys- del tren que circulava per la via i en el sentit correctes, va generar en un principi més d’un centenar de ferits, però molts d’ells patien contusions o quadres d’ansietat i amb les atencions mèdiques es van anar recuperant. Els trens van xocar poc abans de les 18.20 h de divendres entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet, a l’altura de Castellgalí.