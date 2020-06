16 persones ferides en un tren que ha xocat contra el topall del final de la via a Mataró

16 persones, entre els passatgers i el maquinista, han resultat ferides aquesta tarda en un tren de Rodalies que ha xocat contra el topall del final de la via a l'estació de Mataró. Cap dels afectats està greu tot i que 10 han hagut de ser traslladats a centres sanitaris: quatre a l'hospital de Mataró, quatre al de Badalona i dos al Germans Trias. L'accident ha passat poc abans de dos quarts de cinc de la tarda, quan el comboi feia les maniobres d'estacionament. Per causes que es desconeixen i que els Mossos d'Esquadra investiguen, el tren no ha frenat correctament quan s'estava aturant a l'estació i al final ha acabat encalçant el topall del final de la via. El comboi venia de l'Hospitalet de Llobregat i havia d'estacionar a la via 4 de l'estació de Mataró.

651x366 Els Mossos investiguen les causes de l'accident a l'estació de Mataró / FRANCESC MELCION Els Mossos investiguen les causes de l'accident a l'estació de Mataró / FRANCESC MELCION

Renfe ha activat els protocols de seguretat i ha avisat la direcció general de Protecció Civil, els Bombers i el SEM. Tot i l'accident, la circulació de trens no s'ha vist afectada.

El precedent

Fa vuit anys un altre tren de Rodalies ja va patir un accident similar quan estacionava en aquesta mateixa via 4. Va ser el febrer del 2012. El maquinista i nou viatgers van resultar ferits, cap d'ells de gravetat. En aquell moment el director de Rodalies va admetre que el comboi no anava a la velocitat adequada i per això va acabar encastant-se amb el topall de la via.