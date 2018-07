L’acusat de matar una nena admet el crim perquè pensava que era un lladre

L’home detingut per haver matat una menor a Vilanova i la Geltrú va assegurar a principis de juny en la seva primera compareixença davant de la jutge que porta el cas que l’únic que recordava d’aquella tarda era trobar la nena morta en una habitació del pis on vivia amb els seus pares, una planta per sota del domicili dels avis de la menor. Ahir l’acusat va tornar a comparèixer davant de la magistrada a petició pròpia per explicar que, treballant amb els psicòlegs, havia recordat, segons van assegurar fonts judicials, què havia passat. Igual que la primera vegada, va explicar que s’havia passat el dia consumint droga. Ara bé, aquest cop va admetre haver matat la nena perquè la va confondre amb un lladre.

Segons les mateixes fonts, l’home va argumentar que la tarda del crim s’havia passat l’estona pujant i baixant del pis per comprar droga. Una de les vegades es va adonar que s’havia deixat la porta oberta. L’home hauria dit a la jutge que en aquell moment va entrar en pànic, va pensar que algú havia entrat a robar i va anar a buscar un ganivet a la cuina. Quan va entrar a la seva habitació, a les fosques, va veure com una figura intentava envestir-lo, va reaccionar agafant-la pel coll i van forcejar. Sempre segons la seva versió, el detingut va assegurar que no va veure que el suposat atacant era la nena fins que va encendre el llum. Els investigadors mantenen que l’home va fer entrar la nena al pis quan baixava de casa els avis per anar a buscar el pare -que l’esperava al portal- i continuen buscant proves que acreditin la premeditació. Les acusacions entenen que la nova versió de l’home no lliga amb alguns elements, com ara els indicis de tocaments que constata l’autòpsia o que la víctima tingués un bolígraf al coll.

Més testimonis

Ahir també van declarar el pare i la germana de l’acusat, que, segons les mateixes fonts, van ratificar la seva addicció a la cocaïna. També ho van fer diferents veïns i el personal dels diversos bars i establiments d’on l’home va estar entrant i sortint aquella tarda. Una d’elles va explicar que l’havia vist sortir al vespre corrent i amb la cara desencaixada. En aquell moment la nena ja estava morta.

L’acusat va al·legar en la compareixença que en un moment de deliri i pànic va decidir anar a la policia a explicar què havia passat però que s’havia desorientat i havia tornat a casa. El 16 de juliol està previst que declarin més testimonis, entre ells els pares de la nena i altres familiars.