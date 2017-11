Forçada a rectificar una agència de viatges per a solters que vetava "separatistes"

“Acollint-nos al nostre dret d'admissió, hem decidit que, fins que la situació política i social a Catalunya no es normalitzi, només acceptarem persones d’aquesta comunitat que firmin un document on manifestin que no comparteixen les idees separatistes”. Aquest és el comunicat que dimarts va enviar a tots els seus clients l’agència de viatges Solterosdeviaje.com, especialitzada en creuers per a solters.

La Constitució espanyola prohibeix obligar ningú a declarar la seva ideologia

Un dels clients de l’agència ha denunciat el cas aquest dimecres a l’ARA, i l'ha traslladat també a les associacions de consumidors i agències amb seu a Catalunya (a Barcelona, Granollers, Girona i Esparraguera, entre d’altres) que col·laboren amb la citada agència de viatges per a solters, amb base a Madrid des de fa 13 anys. Contactat per aquest diari, el fundador de Solterosdeviaje.com, Luis Pineda, afirma que ja tenen preparada una rectificació, que enviaran demà als seus clients. “M’han fet veure que potser estava cometent una il·legalitat”, ha assenyalat. Segons l’article 16 de la Constitució espanyola, “ningú no pot ser obligat a declarar la seva ideologia, religió o creences”.

540x306 Captura del 'newsletter' que Solteros de viaje va enviar als seus clients / ARA Captura del 'newsletter' que Solteros de viaje va enviar als seus clients / ARA

Per tot plegat, l’agència farà pública demà la següent rectificació: “Davant la il·legalitat d’exigir a una persona que manifesti les seves idees polítiques, únicament qui vulgui aportar el document escrit ho haurà fer”. I conclou: “En absolut considerem que tots els catalans siguin conflictius; de fet, la majoria segurament no ho són i només volen gaudir d'unes bones vacances. De totes maneres mantenim el nostre dret d’admissió i si sabem del cert que una persona pot causar conflictes dins del grup (independentment de la ideologia) podria no ser admesa al grup”.

Un incident amb una bandera en un creuer a Noruega

Preguntat per la motivació del veto, el fundador i director de Solterosdeviajes.com argumenta que tot va sorgir arran d’un incident fa dos anys en un creuer a Noruega, i “que amb l’actual situació política tenien por que es repetís”. “Fa dos anys vam fer un viatge i dos clients van treure unes banderes independentistes. Va ser molt incòmode per a tots, i va originar molta tensió”, assenyala. “Tot i que aleshores vam pensar que podia ser un incident anecdòtic, temíem que ara es pogués repetir”, recalca Pineda.

L’agència demanarà ara el “compromís voluntari” que no s’és separatista

Tot i la rectificació, des de Solterosdeviaje.com tenen publicat un comunicat a la pàgina web on manifesten “el més ferm rebuig a la posició feixista del col·lectiu independentista de Catalunya”, i que per això es “replantegen programar qualsevol sortida en creuer des de Barcelona per la por que causen entre els clients “possibles conflictes a la ciutat”. “Per als creuers o viatges per rutes que necessitin un avió i surtin de Barcelona, sol·licitarem voluntàriament als clients (i sempre per mantenir el bon ambient al grup) un compromís que no comparteixen les idees del separatisme o que, com a mínim, s'abstindran de discussions polítiques”.

A part d’anunciar el requisit del document on s’assegurés que s’és independentista, Solterosdeviaje.com va enviar un avís on assenyalava una de les agències col·laboradores per ser “seguidora de les idees independentistes”. “Ens consta que una d’elles simpatitza amb l’independentisme. Si no fos així, els convido a expressar-ho públicament”, els instava el text.