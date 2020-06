Denuncien l'agressió racista d'uns Mossos d'Esquadra: "Mono, negre de merda, racista és poc"

"Ets un mono. Negre de merda. Racista no, el següent. Ves-te'n més lluny que de l'Àfrica". Aquests són alguns dels insults que sis agents dels Mossos d'Esquadra van proferir el 10 de gener del 2019 al Wubi, un jove de 20 anys, en una petita localitat del Bages. Uns insults mentre el colpejaven i l'agredien, segons ha difós en un vídeo SOS Racisme. El jutjat d'instrucció número 5 de Manresa manté els sis policies investigats per un delicte de lesions i un altre contra la integritat moral. El cos dels Mossos d'Esquadra va obrir un expedient d'informació reservada per investigar el cas, però es va aturar després que s'obrís la causa penal als jutjats.

El Wubi i la seva família van denunciar els fets per la via penal i van reunir-se amb els Mossos d'Esquadra per demanar explicacions. A la trobada hi va anar l'advocada i tècnica del Servei d'Atenció i Denúncia de SOS Racisme, Marilda Sueiras. El representant del cos policial que va rebre'ls va explicar que no podien fer res mentre "el procediment penal estigués en curs". De fet, els agents continuen treballant al cos i fent vida normal a l'espera del judici. El jutge va cridar a declarar el Wubi, que va ratificar la seva denúncia, i l'octubre de l'any passat va citar a declarar com a investigats els sis agents, que es van acollir al seu dret de no declarar, segons han apuntat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Segons relata l'organització, el Wubi va sortir de casa i el van aturar al pàrquing un grup d'agents que estava duent a terme un desnonament. Li van demanar la documentació i van tirar-li bosses d'escombraries, li van escopir i van colpejar-lo mentre li proferien insults racistes. El noi va sortir corrent i un agent va disparar sense tocar-lo. Al cap d'una estona, el Wubi va tornar a l'edifici perquè l'havien amenaçat telefònicament a través d'un veí que si no tornava posarien una "ordre de cerca i captura". Aquest cop els Mossos d'Esquadra van acusar-lo de colpejar un policia, el van dur al pàrquing on ningú els podia veure i el van colpejar a les costelles, li van escopir i el van humiliar, denuncia.

"Un altre dia que toquis un dels meus t'enfonso la cara aquí, d'acord? Has vist alguna vegada el dimoni tan de prop? Això és el més a prop que veuràs el dimoni. Fill de puta. Has sentit la bala quan he disparat? Negre de merda. Racista és poc. Sí, som ordenats. Correcte. Mira'm, racistes no, el següent. La pròxima vegada que vegis un policia corre, però intenta anar-te'n lluny, ves-te'n més lluny que de l'Àfrica. Aquí de merda ja en tenim prou, només falta que ens mengem la de fora", se sent a l'àudio enregistrat pel jove que ha difós La Directa.

A continuació, van traslladar el Wubi a comissaria, però no va rebre cap tipus d'atenció mèdica. No va ser fins a la matinada quan el van portar al Centre Hospitalari Sant Joan de Déu de Manresa. Els Mossos d'Esquadra van posar-lo a disposició judicial en qualitat de denunciat per un delicte contra la salut pública, un procediment que ha sigut arxivat. "Tot i que m'han passat moltes situacions com aquesta, aquell dia em va quedar marcat i a vegades em costa parlar-ne. És una cosa que sempre serà en el record", explica el Wubi.

Des dels Mossos d'Esquadra, expliquen que van rebre una queixa sobre aquesta actuació a través del servei que posen a disposició de la ciutadania. El cos va derivar la queixa a la Divisió d'Afers Interns (DAI) de la policia catalana, que va obrir un expedient d'informació reservada per investigar aquest cas. Com que, en paral·lel, es va presentar la denúncia als jutjats, quan la justícia va fer unes peticions als Mossos, el cos al·lega que va haver d'aturar la seva informació reservada -la via administrativa- a l'espera que es resolgui la judicial -la via penal-. En tot aquest temps, els agents han continuat treballant com a policies i la investigació de la DAI no es reobrirà fins que s'hagi resolt la causa del jutjat de Manresa.

Banyoles investigarà l'actuació de la policia local

Arran de la publicació a les xarxes socials de dues actuacions policials, l'Ajuntament de Banyoles ha decidit obrir una investigació interna per "aclarir les circumstàncies que envolten els fets", segons han exposat en un comunicat. Les persones que han compartit les imatges per internet acusen els agents de la Policia Local d'actuar amb biaix racista. El consistori ha assegurat que "es depuraran les responsabilitats necessàries" i que "no es permetrà que fets com aquests entorpeixin la convivència a la ciutat, així com tampoc el treball que la Policia Local porta a terme en benefici de la comunitat".

Una de les actuacions que s'analitzaran es va produir la matinada del 12 de juny. Segons l'usuari que la va denunciar, el detingut, Mahamadou Dukura, es dirigia a casa seva quan uns agents li van demanar que s'identifiqués. Els va ensenyar el DNI i els va preguntar per què l'identificaven. Tot seguit, i segons el mateix relat, els agents el van intentar escorcollar, però el noi s'hi va negar i el van "estampar" contra el vehicle policial. Tot seguit, van demanar més reforços. Al vídeo es veu com tres agents tenen agafat el noi per l'esquena i contra el vehicle policial i com el detingut crida.

A l'altre vídeo, gravat de nit, es veu com dos agents detenen un noi negre que està a terra, de bocaterrosa, i el pugen al cotxe patrulla.