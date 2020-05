Judici a la Manada de Pineda, acusada de violar en grup una noia de 14 anys i gravar-ho en vídeo

22 de març del 2018. Les 16.30 hores de la tarda. Dos joves saben per un grup d'amics que una noia de 14 anys està embolicant-se amb un altre menor a Tordera. Igual que si es tractés d'una manada, el grup assenyala la presa i va a la captura. Són entre quatre i deu nois que, en tromba, agafen la menor pels braços i se l'emporten a la força. La condueixen a una masia en runes que hi ha a prop, (tot i que ja pertany al municipi de Pineda de Mar) i allà l'envolten i l'agredeixen sexualment repetides vegades per torns, mentre un d'ells va fent fotografies i vídeos amb el mòbil i somriu a la càmera. Una de les gravacions va acabar penjada al compte d'Instagram d'un dels nois unes hores. Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, al qual ha tingut accés l'ARA, les gravacions deixen constància de les peticions de la menor perquè els homes s'aturin i de les vexacions verbals i físiques a què els seus agressors la sotmeten. L'agressió es va allargar fins a tres quarts de nou del vespre quan els joves, alertats per la sirena d'un cotxe policial, van fugir corrents de la masia, deixant la víctima tota sola.

Com a conseqüència de les agressions, la noia va estar ingressada un mes i mig en un hospital i arrossega seqüeles psicològiques importants. Dos dels autors, menors d'edat, ja havien estat jutjats amb anterioritat. Aquest dilluns, l'Audiència de Barcelona ha començat a jutjar a porta tancada els dos adults, per a qui la fiscal demana entre 149 i 164 anys de presó, tenint en compte que els considera coautors d'un total d'onze agressions sexuals a la menor –cadascuna castigada amb entre 10 i 15 anys de presó– i d'un delicte d'elaboració de material pornogràfic, pels vídeos gravats. També sol·licita 10 anys més de llibertat vigilada i una indemnització d'un milió d'euros per a la víctima. El judici ha començat amb la reproducció de la declaració de la víctima en seu judicial, que s'ha fet a porta tancada, i continuarà dijous i divendres que ve.

Un pla "concertat"

L'escrit d'acusació de la Fiscalia assegura que el grup va actuar de manera "concertada" i que es van valdre de la seva superioritat per "atemorir" la noia, deixar-la sense escapatòria i obligar-la a "sotmetre's" a la seva voluntat. L'"objectiu" de l'atac planificat, diu la Fiscalia, no era només agredir sexualment la noia, sinó també "vexar"-la i "atemptar contra la seva dignitat i integritat moral". El ministeri públic no té cap dubte que en el seu atac, la manada de joves es va valdre de la "violència i la intimidació", els dos requisits que continua marcant el Codi Penal per parlar d'agressió sexual. Eren 10 nois "joves, atlètics i forts", contra una víctima, que estava sola i a qui van portar per la força a un lloc sense escapatòria.

Els acusats van triar una escenari propici per agredir la seva presa amb total impunitat. "Un lloc apartat del nucli urbà i abandonat en el qual la menor estava absolutament desprotegida i impossibilitada per demanar auxili". La van conduir a la força a una masia en runes a les afores, rodejada per un mur. Les portes "estaven tapiades" i l'únic accés era per unes finestres "amb els vidres trencats" que hi havia a la dreta de la finca. Per allà la van fer entrar i van passar ells. La casa, de tres pisos, no tenia sostre, algunes de les plantes s'havien mig ensorrat i les bigues estaven esquerdades o havien caigut a terra. A la planta principal hi quedava la separació de cinc dependències, totes plenes de vegetació i amb restes de fogueres dels habitants ocasionals que algun cop hi havien fet nit.

Un cop a dins, el grup va "rodejar" la víctima, la van "subjectar per les mans", la van posar "contra la paret" i li van treure la roba. A partir d'aquí l'escrit de la Fiscalia descriu les repetides agressions que, per torns, van anar realitzant els dos adults ara processats i els dos menors ja jutjats, amb la col·laboració de la resta del grup, que no han estat identificats. Les 13 fotografies i els sis vídeos enregistrats per un dels homes –que somriu a la càmera i fa comentaris mentre grava l'escena, "sense el consentiment" de la noia– no deixen lloc al dubte pel que fa a l'autoria de les agressions. Segons la Fiscalia, també donen fe de les repetides vexacions a les quals van sotmetre a la noia, per "atemorir-la" i sotmetre-la a la seva voluntat. "Mira que t'agrada, t'encanta" o "toca-li les tetes que els hi encanta", s'escolta entre d'altres expressions més dures a les gravacions, segons explica la Fiscalia. En els vídeos també se sent la noia dir "va, ja està!" i "tios, pareu!" en repetides ocasions.

L'escrit de la Fiscalia deixa clar que la noia, davant la superioritat física i numèrica dels agressors no va tenir més opció que "sotmetre's" a la seva voluntat. Els dos processats adults van ser identificats i el 30 de març del 2018, vuit dies després de l'agressió, van ingressar provisionalment a la presó. S'hi van estar un mes i després el jutge els va deixar en llibertat provisional. Però a principis de maig d'aquell mateix any, l'Audiència de Barcelona va ordenar que els tornessin a posar entre reixes. En aquesta situació han continuat fins a l'actualitat.