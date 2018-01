L'Ajuntament de Barcelona avança en la multiconsulta malgrat els recursos judicials

La Regulació de Participació Ciutadana aprovada a l'octubre a Barcelona ha de permetre fer multiconsultes sobre temes d'interès per a la ciutadania com la remunicipalització de l'aigua tant a iniciativa del govern municipal com dels propis ciutadans. Quan encara no s'ha posat en pràctica, però, el reglament ja ha topat amb les primeres traves en forma de recursos judicials impulsats tant per la Cambra de Concessionàries (CCIES) –on hi ha Agbar- com per la delegació del govern espanyol, que han recorregut al Tribunals Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Els dos recursos judicials responen a la multiconsulta que l'Ajuntament de Barcelona prepara de cara al maig, en la qual preguntarà l'opinió dels veïns de cara a una remunicipalització de la gestió de l'aigua o el canvi de nom de la plaça António López per Idrissa Diallo. La CCIES i la delegació del govern sustenten els recursos en el seu desacord amb el mètode per decidir justament les preguntes que formaran part de la multiconsulta.

La regidora de Participació i Districtes, Gala Pin, ha titllat els recursos presentats "d'atac al municipalisme". "Lamentem aquest moviment dels lobis contra la democràcia ciutadana, nosaltres continuem treballant i constatem el fet que aquestes empreses hagin posat un recurs abans de ni tan sols parlar amb el govern". Malgrat que els contenciosos han estat presentats al TSJC, l'Ajuntament assegura que segueix treballant perquè el reglament no està impugnat. A més, vol que les multiconsultes puguin fer-se abans de l'estiu i anima a la ciutadania a participar-hi massivament.

L'empresa propietària d'Aigües de Barcelona, Agbar, pertany a les CCIES i amb el recurs presentat al Tribunal, podria evitar que la consulta sobre la municipalització de l'aigua caigués en mans dels ciutadans. "Quan vam conèixer les preguntes sabíem que alguns es posaríem en contra com Agbar, però no crèiem que la impugnaríem abans de ni començar", assegura Pin.

El Tribunal Superior de Justícia haurà de valorar si admet els recursos presentats a tràmit.

Les iniciatives demanen a l'Ajuntament no fer "ni un pas enrere"

"Aigua és vida" creu que la presentació d'aquest recurs per part de les CCIES és una primera resposta d'Agbar a la multiconsulta per la remunicipalització de l'aigua: "Els lobis volen tornar al poder i volen que els seus interessos privats passin per sobre dels interessos de la ciutadania", ha afegit la portaveu de la iniciativa, Miriam Planas.

Les iniciatives ciutadanes han qualificat la presentació dels recursos al TSJC "d'atac molt greu a la democràcia". A més, creuen que la rapidesa d'Agbar en presentar el recurs és conseqüència de "la por a que s'obri en debat i surtin a la llum tots els privilegis que han tingut durant aquests anys", assegura Planas.

A més del debat de la remunicipalització de l'aigua, hi ha altres iniciatives que es volen adherir a la multiconsulta: Una vol canviar el nom de la plaça Antonio López pel d'Idrissa Diallo i l'altra, amb el nom d'"Habitem el Sant Pau", és una proposta d'habitatge social. Les tres iniciatives, -que es troben en procés de recollida de firmes fins a finals de febrer-, demanen a les forces polítiques de l'Ajuntament no fer ni un pas enrere en la voluntat de celebrar la multiconsulta prevista per el proper mes de maig.