Els ajuntaments improvisen dispositius per fer arribar les ajudes per menjar als menors becats

"Les targetes moneder per als ajuts de menjador ja s'estan enviant als ajuntaments i als consells comarcals des del divendres 20 de març i està previst que en els propers dies arribin a tots els punts de distribució". L'anunci el feia aquest dilluns en una nota de premsa la conselleria d'Educació de la Generalitat, després que aquest cap de setmana cinquanta alcaldes –la majoria del PSC– enviessin una carta al president Quim Torra queixant-se pel retard en la distribució de les 144.000 targetes als consistoris a través dels consells comarcals. En la missiva també lamentaven no haver rebut "cap directriu concreta sobre la fórmula per fer el repartiment", de manera que cada municipi està buscant ara la millor fórmula per fer arribar els ajuts a les famílies sense fer perillar la seva salut ni la dels treballadors municipals, en plena emergència sanitària pel coronavirus. Alguns, com Terrassa o Sabadell, mentre aquest mateix dilluns encara esperen que els arribin les targetes.

Un dels punts on eren més urgents aquestes ajudes és Barcelona, on consten fins a 30.000 famílies beneficiàries. L'alcaldessa, Ada Colau, ha assegurat aquesta tarda en roda de premsa que les targetes encara no havien arribat, però poc després el Consorci d'Educació –participat tant per l'Ajuntament com la Generalitat– ha anunciat que es començarien a repartir "aquesta setmana". Segons ha pogut saber l'ARA, per exemple, les 300 famílies becades de l'Escola Ferrer i Guàrdia de Ciutat Meridiana podran recollir la targeta amb els diners equivalents a les respectives beques menjador aquest mateix dimarts, informa Laia Vicens. Segons el Consorci, la distribució de la targeta començarà a Barcelona en un primer moment en 45 escoles i "progressivament" s'anirà arribant a la resta de centres de la ciutat. Prèviament es contactarà amb cadascuna de les famílies per concretar l'entrega de la seva targeta i evitar així aglomeracions als centres, una fórmula que també estan seguint altres ajuntaments.

És el cas de Badalona, on les targetes ja es van rebre divendres i es van començar a repartir el mateix dia, amb cita prèvia, en vuit espais habilitats de la ciutat. Segons explica l'alcalde de la ciutat, Àlex Pastor, l'entrega l'està duent a terme personal de l'Ajuntament de manera voluntària en aquests punts, si bé en el cas de famílies monoparentals que no poden deixar els seus fills sols a casa se'ls estan oferint "facilitats" perquè les targetes els arribin directament a casa. "No entenem que es parli tant de la necessitat que la gent estigui confinada a casa i no s'hagi articulat des del Govern un sistema per garantir-ho", assenyala Pastor. La també socialista Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, feia aquest matí a la Cadena Ser la mateixa queixa: "Hi ha altres mecanismes tecnològics", ha destacat. A la segona ciutat de Catalunya s'han començat a repartir les targetes aquest dilluns directament a casa dels menors becats (uns 7.000), a través de ciutadans voluntaris i empleats municipals i per districtes.

A Santa Coloma de Gramenet també s'està fent el sistema porta a porta amb professionals municipals i una empresa especialitzada de repartiment que s'ha contractat per a l'ocasió. La regidora d'Educació, Mireia González, lamenta la situació en què Educació ha posat l'Ajuntament després de rebutjar que les targetes les repartissin directament els centres educatius. "El departament ens va negar l'ajuda per a protecció personal, i això ha implicat posar els nostres treballadors en risc", afirma. El govern municipal de la socialista Núria Parlon s'hauria estimat més una fórmula "telemàtica" per agilitzar l'entrega de les beques als 3.400 menors beneficiaris sense necessitat d'incrementar els contactes de risc de la població. "Segur que hi havia una altra manera", reivindica González.

"Tampoc ens van preguntar si crèiem que aquest sistema era el més apropiat. Nosaltres ho hauríem fet amb transferències i no ens hauríem hagut de moure ni nosaltres ni ningú", afegeix el tinent d'alcalde de drets socials de Terrassa, Noel Duque. A l'espera que arribin les targetes, el govern que encapçalen els independents de Tot per Terrassa, amb Jordi Ballart com a alcalde, ja ha enviat un SMS a totes les famílies beneficiàries per explicar-los com serà el dispositiu d'entrega: cotxes de la Creu Roja i de la flota municipal es desplaçaran a tots els districtes i avisaran quan siguin a la porta de casa dels menors becats (uns 4.600) perquè recullin les targetes. "Hi ha famílies que han canviat de telèfon i no han rebut el missatge, d'altres que estan confinades en una casa i empadronades en una altra, i que tenen por que ens hi presentem sense avisar", explica Duque, assenyalant les dificultats del dispositiu.

El tinent d'alcalde explica que moltes famílies estan "nervioses" perquè no reben les ajudes, i que per això a moltes l'Ajuntament els ha facilitat aliments directament. També a Sabadell, mentre no els arriben les targetes, el govern de la socialista Marta Farrés ha repartit xecs a càrrec del consistori a les famílies més vulnerables. El dispositiu un cop l'Ajuntament les rebi passarà per trucar a casa dels 5.353 beneficiaris i donar cites perquè l'endemà les vagin a recollir a una de les 38 escoles públiques de la ciutat. En el cas dels que vagin a un centre concertat, se'ls indicarà que vagin al públic que tinguin més a prop. Els funcionaris de l'Ajuntament faran una neteja prèvia de les entrades a les escoles i se seguiran "totes les mesures de seguretat" per fer les entregues. "Cada ajuntament ho està fent de la millor manera que pot", resumeix el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés.