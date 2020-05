Salut admet que "potser" Barcelona i l'àrea metropolitana no entraran a la fase 1 el dia 11

Que no totes les regions sanitàries entrin de cop a la fase 1 del desconfinament, prevista pel govern espanyol per a l'11 de maig, és una possibilitat que la conselleria de Salut té sobre la taula. La situació que més preocupa, segons ha admès la consellera Alba Vergés en una entrevista a TV3, és la de la ciutat de Barcelona i les dues regions en què es divideix la seva àrea metropolitana. Sobretot, per la densitat de població i per l'alt nivell de mobilitat, que fan que el risc de rebrot sigui més alt en aquestes zones. Demà és el primer dia en què s'hauria de decidir quines àrees passen a la fase 1, i Vergés ha dit que segurament faran propostes diferents per regions. "La tendència és clarament a la baixa, però als diagrames de risc encara no som a la zona verda a Barcelona i les àrees metropolitanes", ha avisat. "Segurament hi haurà diferències", ha apuntat Vergés, que ha reconegut que "potser" l'entrada a la fase 1 a Barcelona i la zona metropolitana no serà el dia 11, però que una mica més endavant es podrien plantejar "alguna cosa". Si s'aïllés Barcelona, això no afectaria la mobilitat laboral, sinó tots els altres desplaçaments, com els que es fan per anar a comprar o a passejar per la ciutat i que fan que s'hi multipliqui la mobilitat.

La consellera també ha detallat que mantenen el pla per multiplicar les proves PCR que es fan de la mà del programa Orfeu, que va començar a funcionar ahir després de diversos endarreriments. Actualment s'estan fent entre 5.000 i 8.000 proves diàries, i l'objectiu, ja per a aquesta setmana, és poder arribar a les 13.000 i fer les proves a través de l'atenció primària. Fins ara, ha dit, s'han fet unes 300.000 proves PCR a unes 200.000 persones. El programa Orfeu va iniciar ahir dilluns les proves a les residències, un àmbit "prioritari". També se'n faran a agents dels Mossos que hagin tingut símptomes.

Prioritzar les proves PCR

Vergés també ha remarcat que els laboratoris privats que esta oferint proves necessitaran l'autorització de Salut per fer-ne. "Cal una priorització, ara tothom es pensa que les proves PCR poden ser la solució en l'àmbit laboral i no és així", ha defensat. La consellera ha negat que països que han aconseguit controlar millor els contagis, com Alemanya, hagin fet més proves que les que s'han fet a Catalunya: "Alemanya no ha fet més proves que nosaltres, ni de bon tros; n'hem fet moltíssimes. Segurament ells han analitzat millor brots concrets". La consellera ha defensat, en aquest sentit, que tenir la capacitat d'identificar i tractar els brots, com es va fer a la conca d'Òdena, permet contenir els contagis massius.

Ara, defensa, l'objectiu ha de ser fer un bon seguiment dels casos positius i aïllar els contactes per evitar una nova escalada. Una actuació que es farà amb les noves contractacions previstes i amb una eina informàtica. "Aquesta setmana ens hem posat amb molta força a organitzar-ho tot", ha exposat Vergés. La consellera assegura que està "contenta" d'haver incorporat "moltes veus" a l'assessorament i nega que s'hagi generat confusió entre els experts de Presidència i els de Salut.

Preguntada sobre si van reaccionar tard als senyals d'alerta de la crisi sanitària del coronavirus, la consellera ha assegurat que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va tenir inicialment una posició "molt prudent" i que segurament hauria ajudat més "una visió més escalada del que passava a Wuhan". Vergés ha defensat que van seguir de prop totes les recomanacions, però que el mercat per comprar material sanitari i de protecció era "salvatge". "No hi ha ningú preparat per a una epidèmia mundial", ha defensat.