L'alcalde d'Igualada exigeix els tests ràpids al Govern: "Que no sembli que ens han tancat i han llençat la clau"

"No es pot entendre que 70.000 habitants estiguin en aquesta situació extrema amb una alta taxa de mortalitat i ningú ens vingui a fer aquests tests ràpids immediatament". L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha exigit al Govern que enviï ja aquesta eina a la població de la conca d'Òdena per poder fer una cartografia exacta de la situació del territori tal com recomanen els experts. Castells, de JxCat, ha advertit que si l'executiu no actua haurà de donar explicacions, i ha afegit: "Exigim que es posin les piles, que la gent no pugui tenir la sensació que ens han tancat i han tirat la clau".

L'alcalde d'Igualada, que ha explicat que arriben entre 25 i 30 casos diaris a l'hospital i que pronostica un possible col·lapse del sistema sanitari per a la setmana que ve, ha anunciat també l'habilitació de nous espais com a mesura de prevenció, tot i que esperen no haver-los d'utilitzar. D'una banda, s'habilitarà el centre esportiu Les Comes com a hospital de campanya amb l'assessorament de Metges Sense Fronteres. Es preveu que estigui disponible el mateix dilluns 30 de març i que tingui capacitat per a uns cent llits ampliables. La pista de bàsquet serà la zona hospitalària i la resta s'utilitzarà per al professional i el pas de mercaderies. De l'altra, ha confirmat que la residència per a gent gran de la Mútua Igualada estarà a punt el 10 d'abril i allotjarà uns noranta llits.

Ara que l'Estat ha prorrogat el confinament de la conca d'Òdena que ja havia decretat el Govern, Castells ha exigit al govern espanyol que resolgui la situació de la incapacitat laboral dels ciutadans, que fa setze dies que no poden anar al lloc de treball ni justificar la falta. "Exigeixo que es resolgui aquesta injustícia que vulnera els drets laborals", ha afegit.