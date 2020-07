Aparten un metge per haver gravat en vídeo una pacient seminua simulant un estudi fals

“Em va dir que estava fent un estudi mèdic i que, si no m’importava, gravaria la visita. A continuació va destapar una càmera que tenia amagada sota un drap en un racó”. Així comença el relat de la Marta -nom fictici per preservar la intimitat de la pacient-, que l’11 de maig va acudir a Sant Pau perquè havia de fer-se la prova de la tuberculosi. Aquella visita, però, va acabar amb una gravació irregular d’ella totalment despullada de cintura cap amunt, un estudi inexistent, una posterior denúncia i el metge que la va atendre -un resident de primer any- apartat de l’hospital i expedientat per una “falta greu” per haver gravat sense autorització.

“Quan m’ho va proposar, a l’inici de la visita, vaig pensar que no m’importava col·laborar en un estudi científic en plena pandèmia, però el cert és que tampoc em va deixar gaire temps per reaccionar”, recorda ara la Marta, que subratlla que el doctor, P.O., en cap moment li va fer signar cap consentiment per escrit pels drets de les imatges en què ella va acabar seminua. En les queixes que va tramitar tant a l’hospital com al departament de Salut -a les quals ha tingut accés aquest diari-, la pacient deixa clar que l’actuació del metge va ser “absolutament irregular, il·legal i abusiva”.

“Quan ja feia una estona que m’examinava, em va demanar que em tragués la samarreta, l’única peça de roba que duia a la part superior del cos. Aquell dia jo no duia sostenidors, cosa que ell havia pogut comprovar amb tota seguretat abans de fer-me la petició”, relata la Marta, que assegura que també va tenir la sensació que la consulta -que havia de servir només per fer una prova de la tuberculosi- va derivar cap a altres aspectes com ara preguntes i valoracions sobre la seva “salut emocional”. “Ni tan sols havia comprovat als documents que li vaig entregar ni a l’expedient que jo era una pacient sospitosa de covid-19 i va fer bona part de la consulta sense portar cap EPI -continua la Marta-. Quan l’hi vaig recordar, em va recriminar que no l’hi hagués dit abans”, explica. “Vaig marxar amb una gran sensació d’incomoditat i un malestar que encara em perdura avui quan hi penso”, explica la pacient. Per això aquell mateix dia a la tarda va trucar de nou a Sant Pau per demanar “que esborressin l’enregistrament”.

Un “estudi” no autoritzat

Les sospites de la Marta es van confirmar quan, des de l’hospital, li van confirmar amb sorpresa que no tenien constància que s’estigués enregistrant cap estudi al centre, ni tampoc havien autoritzat cap facultatiu a filmar visites. Li van assegurar que obririen una investigació per aclarir els fets. Sant Pau ha confirmat a l’ARA els fets i ha explicat que el doctor P.O. “va quedar apartat en el mateix moment de la queixa”. “El vam suspendre d’activitat docent a Sant Pau de manera immediata i vam informar dels fets el centre on treballa regularment aquest metge i fa la resta del seu contracte de formació”, apunten els portaveus de l’hospital.

Al seu torn, els metges que tutoritzen la residència d’aquest doctor novell van obrir-li un expedient sancionador per una “falta greu”, que ara mateix està en període d’al·legacions. El director del CAP Sardenya -on hi ha la seu de la unitat docent- i vicepresident del Col·legi de Metges, Jaume Sellarès, assegura a l’ARA que van apartar el metge de les rotacions de Sant Pau “per prudència”. Tot i això, durant aquests dos mesos ha seguit passant consulta com a metge de família al seu lloc habital, l’EAP Dreta de l’Eixample, a Barcelona.

Per la seva banda, el departament de Salut assegura que també està al corrent del cas i afegeix que “si els fets es confirmen el Govern actuarà en conseqüència”.

La versió del metge

“Ell va admetre que havia fet una gravació i va explicar que era per a un documental d’una productora italiana” -i no per a un estudi científic, com havia dit a la pacient-, explica Sellarès, que reconeix, però, que fins aleshores el metge no havia informat cap dels seus superiors sobre aquestes gravacions. La unitat docent que tutoritza aquest metge considera que aquest sanitari va cometre un “error procedimental perquè va gravar sense el consentiment informat adequat”, cosa que està qualificada com una falta greu, “per a la qual ja s’ha proposat una sanció, tot i que no és ferma”. També destaquen, però, que no es tracta de cap error mèdic. “És un resident de primer any, està aprenent, i, a més, ho fa en un context de pandèmia i sota molt d’estrès. No és el mateix que si ho fa un metge amb 20 anys d’experiència, que sap perfectament que això no es pot fer”, argumenta Sellarès, que avança que el metge ja està fent una nova formació en temes deontològics i de protecció de dades.

La sanció per falta greu a la qual s’enfronta aquest facultatiu pot oscil·lar, segons Sellarès, entre una amonestació i una suspensió de sou i feina de fins a 30 dies. Un càstig “insuficient” per a la Marta, que assenyala que ningú li ha demostrat encara amb documents que les imatges eren per a una productora italiana ni tampoc que estiguin esborrades. “Ho diu ell de paraula i jo m’ho he de creure”, conclou.