La proposta catalana de divisió territorial aïllaria la ciutat de Barcelona

Si tal com demana la Generalitat, el ministeri de Sanitat autoritza la divisió de Catalunya en nou unitats territorials per iniciar la primera fase del desconfinament -i que, segons fonts governamentals, l'executiu espanyol es mira amb bon ulls i es podria acceptar en els propers dies-, la ciutat de Barcelona quedaria aïllada de la resta de Catalunya. La població que no hi tingui el domicili a la capital només hi podrà anar a treballar, ja que la gran densitat poblacional de la ciutat i la concentració de casos confirmats de covid-19 la converteixen en una zona d'alta transmissibilitat i d'alt risc de rebrot. La proposta del Govern es basa en dividir el mapa de Catalunya en nou agrupacions de territoris i separar de forma excepcional Barcelona de la seva àrea metropolitana per controlar més exhaustivament l'impacte del virus en les àrees més densament habitades.

¿Però quin efecte té per a la població que Barcelona es blindi a la resta de municipis, inclosa l'àrea metropolitana? La desescalada seguint aquesta modalitat impediria que els veïns de l'Hospitalet de Llobregat o Badalona es desplacessin fins a Barcelona a passejar, visitar familiars o comprar encara que en algun cas només s'hagi de creuar un carrer. Així i encara que formin part de la mateixa comarca, el Barcelonès, no podrien circular lliurement si no és per anar a treballar, una circumstància diferent de la de la resta de comarques catalanes, que seguirien un patró territorial més convencional.

Ara bé, les restriccions únicament s'aplicarien en qüestions d'oci o adquisició de productes i prestació de serveis, com anar al supermercat o a la perruqueria, però serien paper mullat en l'àmbit laboral. De fet, qualsevol persona que necessiti moure's entre municipis, comarques o demarcacions per anar a treballar ho pot fer sigui quina sigui la distància entre el seu domicili i el seu lloc de feina. Això significa que una persona que viu a Girona, a Tortosa, a Granollers o a Gavà i treballa a Barcelona hi pot anar cada dia a la feina, però tota la resta d'activitats les haurà de fer al seu territori de residència. En la teoria no es podria ni comprar a la botiga del costat de la feina: la idea és que tota activitat extralaboral es faci al municipi on es viu, segons remarquen fonts governamentals.

L'heterogeneïtat de l'impacte del virus en funció de l'àrea geogràfica i l'organització territorial pròpia catalana -en què es basa la recollida de dades epidemiològiques- són els motius que addueix el Govern per defensar un desconfinament per regions i no per províncies, com havia fixat inicialment l'Estat. La consellera de Salut, Alba Vergés, no tanca la porta a que a lgunes zones amb un millor pronòstic i amb una taxa de contagis més baixa puguin entrar a la fase 1 abans que les que tenen més casos i més risc de patir una acceleració de la transmissió del virus.

Possibles ritmes diferents de desconfinament

Zones com Tarragona o les Terres de l'Ebre que tenen una incidència de casos baixa (29 i 11 casos per cada 10.000 habitants, respectivament) o l'Alt Pirineu i l'Aran i Lleida, que tenen menys població i tenen una taxa de contagis de 52 casos per cada 10.000 habitants contrasten amb les altes taxes de prevalença de covid-19 a les grans ciutats, especialment a Barcelona, que les dupliquen. A la Catalunya Central, molt colpida pel primer gran focus descontrolat de transmissió comunitària, el de la Conca d'Òdena, encara s'arrosseguen les conseqüències d'aquell episodi i la taxa de contagis se situa en 96 casos per cada 10.000 habitants, la segona més alta del país per darrera de Barcelona.

Fins i tot dins de la mateixa demarcació es donen grans diferències entre poblacions o hi ha un comportament més agressiu que a la resta del país. Les dades que dona fins al moment l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) -i que l'ARA ha classificat en les noves tres regions- constaten que Barcelona té una taxa de positius de 100 casos per cada 10.000 habitants; la de la Metropolitana Nord, que inclou Barcelonès Nord, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, és de 74 casos per cada 10.000 habitants, i la de la Metropolitana Sud, que agrupa el Barcelonès Sud, el Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf, en registra 76 casos per cada 10.000 habitants.

La mateixa consellera de Salut, Alba Vergés, ha reconegut implícitament aquest dilluns que la meitat de les regions sanitàries podrien entrar en la fase 1 a partir del proper dilluns, 11 de maig, començant per Tarragona, les Terres de l'Ebre, Pirineu i Aran i Lleida. Segurament, també la Catalunya Central i Girona tenen aquest horitzó temporal, per bé que en aquests dos casos caldrà ser prudent tot i la tendència "molt bona" de la corba.

El gran problema són les tres regions metropolitanes: Barcelona ciutat, Metropolitana Nord i Metropolitana Sud. Vergés ha admès en una entrevista a Catalunya Ràdio que serà "complicat" que aquestes tres àrees puguin iniciar dilluns la primera fase de la desescalada. Fonts governamentals confirmen a l'ARA que aquestes tres regions sanitàries són les més complexes.

A més a més, el Govern es reservarà el dret a demanar una reagrupació d'Àrees Bàsiques de Salut (ABS) -que és l'organització dels equips d'atenció primària i, per tant, el servei de salut de caràcter més municipal- si en la recollida de dades es veu un comportament diferenciat de l'epidèmia dins de les mateixes regions sanitàries. En una carta enviada al ministeri de Sanitat el passat 30 d'abril a què ha tingut accés l'ARA i en què la conselleria de Salut comunica les nou unitats territorials escollides per plantejar el desconfinament, el Govern assegura que "farà propostes específiques".

Vergés ha criticat que el no compliment del calendari fixat per l'executiu espanyol generarà "frustracions" allà on no s'aconsegueixi iniciar la fase 1 a partir de dilluns. En tot cas, des de Salut s'apunta que encara no hi ha cap indicació "ferma" per a les poblacions de Barcelona ciutat, la Metropolitana Nord i la Metropolitana Sud, però tampoc per a la resta de territoris, i que les xifres i els paràmetres per decidir aquest procés encara s'estan estudiant.