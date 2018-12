Localitzen cinc pasteres en dos dies a Eivissa

La Guàrdia Civil ha detingut sis homes, dos dels quals menors d'edat, que han arribat aquesta matinada en dues pasteres a la costa d'Eivissa, on aquest dimecres van arribar tres embarcacions amb 29 migrants.



Segons ha informat la Delegació del govern , les barques han sigut localitzades al matí al litoral dels municipis de Sant Josep i Santa Eulària. El dispositiu de recerca desplegat després per la Guàrdia Civil i policies locals ha permès la localització de sis dels ocupants de les pasteres, i es manté per si hi havia més persones que els acompanyaven en la travessia.



Les mateixes fonts han indicat que, tot i faltar-ne una identificació detallada, sembla que els migrants procedeixen de la zona algeriana de Dellys, igual que els 29 detinguts d'aquest dimecres després de l'arribada de tres embarcacions al sud d'Eivissa i els 11 que van ser interceptats quan navegaven als voltants de Cabrera.

50 migrants i 14 menors

La Guàrdia Civil ha tancat aquest migdia l'operatiu de recerca després de l'arribada a Eivissa de cinc pasteres en dos dies procedents d'Algèria amb 50 immigrants irregulars, 14 dels quals són menors.

Les dades les ha aportat el director insular de l'Administració General de l'Estat a Eivissa i Formentera, Ramón Roca, que ha explicat que es mantenen equips de vigilància a la costa, amb el suport d'un helicòpter, perquè no es descarta que més pasteres puguin arribar a l'illa "si continua el bon temps".

A les tres pasteres localitzades ahir, una a Sol d'en Serra, municipi de Santa Eulària, i dues a Es Cavallet, municipi de Sant Josep, s'han sumat les altres dues embarcacions en el dia d'avui.

La primera va ser localitzada a les 2 hores, també a Sol d'en Serra, i la segona, cap a les 8 del matí, a Cala Codolar. Les forces de seguretat desplegades a la zona van detenir en les hores següents 21 immigrants irregulars que havien desembarcat de les dues pasteres. La xifra final, al tancament de l'operatiu de cerca entorn de les 14.00 hores, és de 50 immigrants arribats a les costes d'Eivissa en dos dies, segons ha informat el director insular.

Roca ha explicat que els immigrants adults localitzats ahir han passat aquest matí a disposició judicial, i que demà ho farà la resta. Quant als 14 menors, el director insular ha assenyalat que se'ls fa la prova mèdica, per confirmar la seva edat, i que després són ingressats al centre de menors del Consell d'Eivissa.

Roca ha manifestat la seva preocupació, perquè 14 menors "és una càrrega molt important" per a aquest centre, per la qual cosa no es descarta traslladar-ne alguns a Mallorca.

Es creu que les pasteres que van arribar ahir podien haver-se desviat de la seva ruta original amb destinació a Alacant. El representant estatal a les Pitiüses ha assenyalat que les barques que han arribat avui sí que tenien com a objectiu Eivissa, segons les primeres informacions recaptades.

"Ho sap la Guàrdia Civil, perquè segueix la matrícula de l'embarcació i tenia destinació Eivissa. És gent que arriba aquí perquè vol agafar un ferri que va a Barcelona", ha afirmat Roca, que ha afegit que, com a mínim, dos immigrants han sigut detinguts quan es dirigien a embarcar cap a la Ciutat Comtal.

L'operatiu, que ha comptat amb reforços de la Guàrdia Civil de Mallorca, ha sumat un total de 30 agents. Amb les dues arribades avui a Eivissa, aquest any han sigut 17 les pasteres detectades a Balears, amb 176 immigrants irregulars a bord.