Els metges d'atenció primària convoquen vaga l'última setmana de novembre

Els metges d'atenció primària convoquen una vaga per l'última setmana de novembre, concretament, del 26 al 30 de novembre. "Als metges no ens agrada fer vaga, però no és un fracàs nostre, que hem fet tot el que teníem a l'abast. Qui no ha fet la seva feina han estat els representants de l'Institut Català de la Salut", ha defensat la portaveu de pediatria del sindicat Metges de Catalunya, el convocant de la vaga. En total, hi ha 5.700 professionals cridats a mobilitzar-se l'última setmana de novembre, entre metges de família, pediatres, odontòlegs i ginecòlegs.

El professionals d'atenció primària avisen que es troben en una situació "insostenible" que ve derivada de les retallades salarials acumulades des del 2010, que representen "una pèrdua d'un 30% del poder adquisitiu d'aquests professionals sanitaris"; però també de la "sobrecàrrega" assistencial, ja que el sindicat Metges de Catalunya assegura que moltes vegades tenen més d'una visita programada a la mateixa hora o en pocs minuts de diferència. A més, demanen a l'Institut Català de la Salut que destini un 25% del seu pressupost a l'atenció primària. A hores d'ara, denuncien, s'ha passast d'un 18% a un 16%.

"Volem uns centres d'atenció prmària dignes, de qualitat i amb un pressupost adequat, que poguem tenir temps de mirar a la cara al pacient", ha demanat el president de la sectorial d'atenció primària de Metges de Catalunya, Javier O'Farril. En aquest sentit, el sindicat demana limitar les visites a 28 diàres -actualment en alguns CAP poden arribar fins a 40 visites diàries- i que es reposin 920 professionals perduts amb les retallades.

Pel que fa a pediatria, Roca ha explicat que als centres d'atenció primària els manquen "un 30% de pediatres" dels que haurien de tenir per ràtio de població. "Hi ha una sobrecàrrega contínua en molts equips i consultes de pediatria", ha denunciat. Per tot plegat, el portaveu de l'atenció primària de Metges de Catalunya, Òscar Pablo, ha avisat: "El sector de l'atenció primària està a la UCI".

Tal com va explicar l'ARA ahir, la vaga no s'ha convocat abans del 25 de novembre perquè és quan hi ha convocades unes oposicions per a professionals de l'atenció primària, les més importants en nombre de places dels últims vuit anys. La vaga es farà deu anys després de la que es van fer gairebé una quarentena de CAP de Barcelona.