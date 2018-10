L'autòpsia descarta el delicte sexual en el cas de la nena morta a Vilanova

L'autòpsia definitiva del crim de principis de juny a Vilanova i la Geltrú ha confirmat que la nena de 13 anys va morir per asfíxia, com apuntaven els informes provisionals, de manera que es descarta que la menor patís abusos sexuals. Segons l'ACN, l'informe de l'autòpsia definitiva ratifica que la víctima va perdre la vida per estrangulació i en mans d'un adult. L'acusat, un veí dels avis de la nena, va confessar –després del crim– haver matat la menor, tot i que va assegurar que l'havia confós amb un lladre que havia entrat a casa.

De fet, la jutge que investiga aquest crim prendrà declaració en els pròxims dies a diversos testimonis, com la filla de l'autor confés de la mort de la nena, que està empresonat des que es van produir els fets. També s'ha citat la tutora que tenia la víctima a l'escola el curs passat i dues veïnes de la zona on va aparèixer morta la menor. Així mateix, fonts judicials han dit a l'ARA que es farà la compareixença per la conversió del cas de Vilanova en un procediment de jurat popular, que serà el que jutjarà l'acusat.