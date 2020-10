ONGs internacionals assenyalen Andorra per l'assetjament a la psicòloga que lluita perquè avortar sigui legal

Andorra ha de posar fi a "l'assetjament judicial i les amenaces" contra Vanessa Mendoza Cortés, la psicòloga que presideix Stop Violències i que fa anys que lluita perquè les dones puguin avortar legalment a Andorra i no hagin d'anar-se'n a fora. Aquesta és la petició urgent que ha traslladat a les autoritats andorranes l'Observatori per a la Protecció dels Defensors dels Drets Humans, un programa impulsat per la Federació Internacional de Drets Humans i l'Organització Mundial contra la Tortura. Assenyalen que amb les seves actuacions, Andorra sembla que tingui com a únic "objectiu" castigar Mendoza per les seves "legítimes activitats de drets humans".

Com va explicar l'ARA en un reportatge, Stop Violències fa anys que reivindica que l'avortament sigui legal a Andorra, on el model d'estat del país, sostingut pel coprincipat format pel president francès i el bisbe d'Urgell, impedeix que les dones puguin accedir a aquests drets i alhora fa que cada any més de cent se'n vagin a avortar a Catalunya.

L'observatori remarca que ha constatat per "fonts fiables" que Mendoza està sent "assetjada i amenaçada judicialment" per la seva activitat com a defensora dels drets de les dones i per exigir que l'avortament sigui legal al país. "Stop Violències i la senyora Mendoza Cortés són víctimes d'una campanya de difamació del Govern d'Andorra, realitzada als mitjans de comunicació i a les Nacions Unides, amb l'objectiu de minar la credibilitat de la seva feina, per dissuadir les dones de contactar amb l'associació", diu al seu escrit l'organisme dependent de l'OMCT, que descriu les situacions que viu la presidenta de Stop Violències: Mendoza "rep regularment trucades telefòniques sense que ningú li respongui", li han manipulat l'ordinador personal, ha estat seguida "regularment" per cotxes no identificats i l'han detinguda "a l'atzar els agents de la policia d'Andorra".

Per això, conclou l'observatori, Mendoza "té por pel seu benestar" i la "integritat física", i està rebent una "falta de garanties" en les investigacions penals que té obertes, que deriven d'unes declaracions que va fer en un documental i en un informe davant el Comitè de les Nacions Unides per a l'Eliminació de la Discriminació contra les Dones (Cedaw) l'octubre del 2019. Mendoza, continua el text, s'enfronta a quatre anys de presó acusada de "difamació amb publicitat" contra el Govern d'Andorra, "difamació contra els coprínceps" i "delictes contra les institucions".

L'observatori insta les autoritats andorranes a "posar fi a tots els actes d'assetjament –inclòs en l'àmbit judicial–" contra la presidenta de Stop Violències. La petició va dirigida, entre altres noms, al primer ministre d'Andorra, Xavier Espot, i als dos coprínceps del país, el president francès, Emmanuel Macron, i el bisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives.