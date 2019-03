Un assaltant al centre de 'menes' de Castelldefels: "La baralla no va ser per motius racials sinó perquè estem farts d'ells"

"No hi ha cap component racista; el que demanem és que es tingui aquests nois controlats, a dins del centre". Aquesta és l'explicació que ha donat aquest matí a l'ARA un dels nois, veí de Castelldefels, que va participar en les baralles de dissabte i diumenge contra el centre de menors instal·lat a la casa de colònies de Cal Ganxo, al mateix municipi. El jove, de 25 anys, prefereix mantenir l'anonimat perquè, segons explica, ara no està segur de quines conseqüències poden tenir els fets que van passar durant el cap de setmana entre un grup de joves del poble i els menors que hi ha al centre.

Segons el seu relat, l'animadversió dels joves del poble cap als 'menes' ve de lluny, però dissabte la situació "es va descontrolar". Els joves del poble van coincidir amb els menors estrangers en una zona que anomenen La Curva, un lloc a l'aire lliure que el dissabte a la tarda i al vespre acostuma a ser el punt de reunió dels joves per beure. Aquesta zona està situada al final d'un camí de cases unifamiliars i coincideix amb el principi del camí que porta (uns 300 metres més amunt) fins a la casa de colònies on hi ha els menors estrangers. "Moltes vegades allà ens creuem, ens demanen alguna cigarreta i fins i tot algun porro, i de vegades els hi donem i d'altres no", explica aquest veí.

"El que va passar aquest dissabte és que uns nanos van demanar una cigarreta a un dels nostres i ell no l'hi va donar", explica aquest testimoni, que assegura que no va participar en aquesta baralla. La negativa va desencadenar en una enganxada entre "un parell de joves del poble i uns menors del centre". "Van acabar tirant-nos pedres des de dalt de la muntanya, i per això vam decidir pujar a protestar", relata aquest veí de 25 anys. "Després, un cop a dalt, un grupet es va descontrolar i sí que van entrar a la casa, amb bastons i pedres i tal", comenta mentre assegura que ell i molts altres es van mantenir al marge. Els Mossos d'Esquadra confirmen que els joves van utilitzar bastons i pedres que havien trobat pel camí per assaltar la casa. Durant l'atac, un menor i dos educadors van quedar ferits, segons la policia. Els agents han identificat algunes persones pels fets de dissabte, com un jove de 20 anys, a les quals es pot atribuir, segons els Mossos, un delicte lleu per lesions i també per danys pels desperfectes causats al centre.

"Després del que va passar, el diumenge vam tornar-hi amb més cosins, germans, alguns pares... Érem uns 60 o 70, però només vam pujar a protestar, i en aquell moment ja hi havia la policia", assegura aquest testimoni a l'ARA. Els Mossos corroboren que diumenge no hi va haver cap enfrontament entre els veïns i els menors del centre. En aquell moment la policia va identificar una vintena de persones i ara està valorant la intencionalitat dels concentrats i les proclames que van fer per determinar si se'ls pot atribuir un delicte d'odi, ja que entre els lemes hi va haver crits racistes.

L'Ajuntament crida a la responsabilitat

"Fa molt de temps que n'estem tips. Aquests nois surten del centre i fan coses com ara picar a tots els timbres i sortir corrents. No sé si ho fan per controlar si hi ha gent a les cases o què, però també hem patit robatoris i ens han ratllat els cotxes: a mi m'ha passat fins a quatre vegades", assegura aquest noi, que manté que "els índexs de delinqüència s'han disparat des que hi ha els nois".

Aquesta afirmació, però, no té cap aval ni de l'Ajuntament ni de la policia. L'Ajuntament de Castelldefels assegura que la presència dels menors tutelats "no ha significat un increment dels delictes", tal com el consistori va confirmar en la Junta de Seguretat Local celebrada la setmana passada de manera ordinària. El govern municipal ha fet una crida aquest dilluns "a la responsabilitat de tothom, partits polítics i ciutadania en general", perquè "no alimentin el fals discurs que vincula immigració i delinqüència". La Generalitat ja ha dit aquest dilluns al matí que es personarà com a acusació particular contra els nois per un delicte d'odi.