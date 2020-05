Barcelona expulsarà les motos de les voreres als carrers on guanya espai per a bicis i vianants

El carrer Consell de Cent de Barcelona ha començat a perdre un carril de trànsit per destinar-lo al passeig i al carrer València ja s'hi està dibuixant el primer corredor per a bicicletes sobre la calçada entre l'avinguda i la Diagonal. Són les dues primeres actuacions del pla de l'Ajuntament per guanyar espai per als vianants i les bicicletes i facilitar mantenir la distància de seguretat entre veïns. L'objectiu també és millorar les connexions ciclistes i en autobús per intentar evitar que el relaxament del confinament impliqui un repunt del trànsit privat, com ha passat ja durant els primers dies. I les actuacions van acompanyades, segons el govern municipal, de l'expulsió de les motos aparcades en voreres en els trams on s'intervé: on es fan millores per al vianant no hi pot haver motos, defensen.

La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha explicat avui l'inici de les obres de millora de l'espai públic: en total, es guanyaran 30.000 metres quadrats per caminar, es faran 17 intervencions en carrils busos per generar més freqüència de pas i es pintaran a la calçada 21 quilòmetres de corredors bici en deu vies principals, com el carrer València. Tot, amb urbanisme tàctic –amb pintura i senyalització i no amb obra fixa–, tot i que l'objectiu és que les actuacions s'acabin consolidant.

El primer paquet d'intervencions, que té com a obres més destacades les pacificacions de part dels laterals de la Diagonal i la Gran Via, estarà enllestit a finals d'aquest mes. La previsió és tancar el lateral de la banda mar de la Diagonal entre la plaça Francesc Macià i el passeig de Gràcia i el lateral muntanya entre el passeig de Gràcia i el carrer Marina. A la Gran Via, els vianants guanyaran el lateral mar entre la plaça Espanya i Tetuan i el lateral nord estarà reservat a autobusos.

Les primeres actuacions que s'estan desplegant són la pacificació de Consell de Cent, que ja estava prevista en el marc d'un nou projecte de superilla i que quedarà amb un únic carril de trànsit i voreres ampliades amb pintura –s'actuarà igual als carrers Girona i Rocafort–, el carril bus a l'entorn del pla de Palau i el passeig de Gràcia i els corredors bici a València i Pau Claris. A partir d'aquí, segons Sanz, s'hi aniran afegint altres intervencions i s'accelerarà el pla per fer baixar les motos a la calçada. "Tot el que vulgui acompanyar la mobilitat sostenible, va acompanyat de la retirada de les motos de la vorera", ha avisat la responsable d'Urbanisme.

Demà està previst fer millores al bus a Via Favència i a Balmes. Dimecres s'actuarà al carrer Espronceda i dijous començarien els treballs del corredor bici a Roger de Llúria. Encara no hi ha data per a la tancada al trànsit dels laterals de la Diagonal i la Gran Via. "Es treballa a contrarellotge en les contractacions", ha detallat Sanz, que ha donat per fet que les actuacions es faran durant aquest mes i ha remarcat que les imatges dels carrers durant aquest primer cap de setmana amb permís per passejar han evidenciat que cal més espai per al vianant i també millores a la infraestructura ciclista. Els carrils bici van registrar ahir al matí un augment de pas del 300% del trànsit. Avui l'afluència al transport públic ha crescut un 12%, però el trànsit privat a la ciutat està ja al 45% del que era habitual.

"El cap de setmana ens deixa el missatge que els veïns necessiten espai públic adaptat per anar actualitzant la seva quotidianitat", ha remarcat la responsable d'Urbanisme, que ha donat per fet que caldran nous paquets d'actuacions i que, amb el temps, l'obra que ara es fa de manera provisional es farà amb elements físics com separadors per als carrils bici. Sanz ha demanat "corresponsablitat" a la ciutadania a l'hora de sortir de casa i recordar, per exemple, que els parcs que ja estan oberts, la meitat dels de la ciutat, ho estan com a espais de pas i no d'estada. Avui mateix obre les portes el Parc de la Ciutadella.

2.021 denúncies

Entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana han denunciat, durant aquest cap de setmana llarg, 2.021 persones per no respectar les normes de confinament a la ciutat de Barcelona i n'han avisat 8.500 més. En total, des de l'inici de l'estat d'alarma hi ha hagut 35.000 denúncies i 66.000 avisos a la ciutat.

"Comprensió" per la neteja dels carrers

La responsable municipal també ha reconegut que aquests dies els carrers estan més bruts per la suma de l'acumulació de pol·len i del fet que fins ara treballaven la meitat dels membres de les brigades de neteja. Aquesta setmana, ha dit, es vol arribar al 66% i anar incrementant els efectius de manera progressiva. Per això, ha demanat "comprensió" a la ciutadania.