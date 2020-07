Barcelona redueix un 15% l'aforament a les platges

L'Ajuntament de Barcelona reduirà un 15% l'aforament a les platges, on ja té un sistema de sensors per controlar que no s'omplin més del que seria aconsellable. Ara aquest màxim es reduirà, com ha detallat aquest dimarts el regidor d'Emergència Climàtica de l'Ajuntament, Eloi Badia, que ha apuntat que el marc actual porta a limitar al màxim els contactes per frenar els contagis. La decisió s'ha pres en col·laboració amb tots els municipis metropolitans amb platja per evitar que hi hagi un efecte crida i que la gent que no té lloc a Barcelona es concentri en determinades platges. S'han coordinat tots els municipis litorals afectats per les noves restriccions -a més de Barcelona, Viladecans, el Prat, Sant Adrià i Badalona- i, també, Gavà i Castelldefels. Cada localitat decidirà ara de quina manera fa més restrictiva la limitació.

En el cas de Barcelona, ara l'aforament màxim era de 38.000, però no s'ha arribat a ocupar mai, i es restringirà a un màxim de 32.000. El que sí que ha calgut ja ha sigut tancar accessos per evitar concentracions.

Segons Badia, aquest percentatge de reducció no generarà cues ni hi haurà un èxode cap a altres municipis, que són els dos aspectes que es volen evitar. També es fixa el límit màxim de deu persones per grup i l'Ajuntament ha demanat fer l'ús més limitat possible de les platges per evitar contagis. La mesura entra en vigor avui mateix, tot i que la regulació serà visible el cap de setmana, que és quan les platges s'omplen més.

Actualment es fan unes 10.000 consultes diàries a la web que informa sobre l'estat de les platges. La franja on hi ha més ocupació i que s'aconsella evitar és la de 16 a 20 h els divendres i els caps de setmana. Precisament hi haurà un reforç de la Guàrdia Urbana en la franja de tarda.

Sense limitació als parcs

La ciutat no es planteja, ara com ara, mesures de limitació als parcs, que considera que estan funcionant bé i que són una bona opció per a les persones que passen l'estiu a Barcelona. No es preveuen tampoc mesures per al Turó de la Rovira, on aquests dies hi ha hagut aglomeracions. "Estem en una fase de tenir més presència i la gent normalment hi respon positivament", ha apuntat el regidor.