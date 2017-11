Els barcelonins es conjuren per “rescatar” la Rambla

L’Ajuntament de Barcelona i l’equip km-ZERO, guanyador del concurs internacional per repensar la Rambla, van presentar ahir als veïns i comerciants el seu projecte per “rescatar” el carrer més emblemàtic de la ciutat. La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, va lamentar que els barcelonins “travessen la Rambla però ja no ramblegen”. El projecte ja el va iniciar l’anterior govern, tal com va recordar Pin en un acte al Palau de la Virreina.

L’arquitecta i exregidora de Ciutat Vella Itziar González forma part de l’equip de km-ZERO. González va explicar als veïns que crearan “un escenari de cooperació amb l’Ajuntament, els veïns i els comerciants sense jerarquies”. L’equip guanyador posarà en marxa “una nova metodologia” per redactar el projecte amb la col·laboració ciutadana. Consisteix a crear quatre comissions diferents, en les quals es podran inscriure els ciutadans que vulguin. També hi haurà tècnics, agents socials i membres de l’administració. Les comissions redactaran un document en comú que haurà de ser validat per l’Ajuntament.

Segons les previsions, el projecte executiu estarà a punt la tardor de l’any vinent i les obres començaran el 2019. També es revisaran el trànsit i el teixit comercial.