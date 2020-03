Cinquanta alcaldes denuncien que els ajuts de menjar per a menors encara no han arribat

Milers de nens i nenes mengen només calent al menjador de l'escola gràcies a les beques menjador, i ja fa almenys sis dies -els feiners que no s'ha fet classe a Catalunya- que no hi tenen accés a causa del confinament pel coronavirus. Per això el departament d'Educació i el d'Afers Socials van anunciar dilluns que les famílies que reben beques menjador a les escoles -uns 160.000 menors- tindrien unes targetes moneder en què es carregaria l'import de la prestació durant els dies que duri el tancament. Segons el Govern, les targetes moneder s'havien de començar a distribuir al cap de dos o tres dies a través dels ajuntaments i els consells comarcals. Però sis dies després de l'anunci, 50 alcaldies de Catalunya -la majoria del PSC, una desena dels comuns i dos d'independents- han enviat una carta al president de la Generalitat, Quim Torra, en què alerten que encara no tenen les targetes moneder.

Segons els alcaldes signants, entre els quals hi ha les cinc ciutats més poblades del país -Barcelona, l'Hospitalet, Terrassa, Badalona i Sabadell-, "ni tan sols han arribat encara les targetes als consells comarcals per lliurar-les als ajuntaments". "No hem rebut cap directriu concreta sobre la fórmula per fer el repartiment", afegeix la carta, que es queixa de la gestió del Govern: "No tenim cap tipus de suport ni per part de la Generalitat ni dels propis centres educatius". En declaracions a l'ARA, l'alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, ha dit que "amb sort" les targetes arribaran dilluns als consells comarcals i que a partir de dimarts els ajuntaments acordaran "com donar-les".

"La mesura arriba tard i ens complica la vida tant als ajuntaments com a les mateixes famílies", lamenta Mijoler, que explica que els consistoris hauran de posar el personal per entregar les targetes. "Ni tan sols comptem amb les dades de les famílies a qui s'han de lliurar", critiquen a la carta els alcaldes, que asseguren que voldrien contactar amb els beneficiaris per organitzar l'entrega amb antelació i cita prèvia, "evitant aglomeracions i respectant així les recomanacions sanitàries" pel coronavirus. "Donarem uns diners a les famílies que ja s'han hagut de gastar", admet l'alcalde del Prat, que confia que, malgrat tot, "ningú s'ha quedat sense menjar" perquè els serveis socials, que també estan sota mínims pel confinament, han atès els casos "extrems".

"El protocol per repartir les targetes és confús i caòtic", conclouen a la carta els alcaldes, que reiteren "la total disponibilitat del món local", però que reclamen fer-ho "de manera dialogada". La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha defensat aquest dissabte a la tarda que les targetes moneder de les beques menjadors "ja estan sortint cap als ajuntaments i els consells comarcals". "Alguns les han rebut, altres les estan rebent i altres les rebran en les pròximes hores", ha manifestat Budó.