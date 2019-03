L’ús de la bicicleta a Barcelona es multiplica per dos en quatre anys

Cada vegada hi ha més barcelonins que van a la feina pedalant. L’any 2018 es van produir més de 205.000 desplaçaments diaris en aquest vehicle i, segons les previsions, el seu ús encara ha de seguir creixent en el futur.

L’augment dels últims anys ha sigut exponencial. El 2005 es feien només 35.000 desplaçaments diaris en aquest mitjà de transport, i el 2011 ja s’havia arribat als 118.000. Una de les claus d’aquest fort increment va ser la creació, l’any 2007, del Bicing, el servei públic de bicicletes que va provocar que molts barcelonins perdessin la por de circular per la ciutat enfilats en una bicicleta. Els diferents governs municipals no han parat d’ampliar la xarxa de carrils bici de la ciutat, i només en aquests últims quatre anys s’ha passat dels 116 quilòmetres als 204, és a dir, un creixement del 75%. El govern d’Ada Colau s’havia compromès a arribar als 308 quilòmetres, però va decidir frenar perquè la nova xarxa ha provocat també algunes crítiques entre els ciutadans que encara no s’han deixat seduir pels pedals. Malgrat tot, l’objectiu de la ciutat és seguir apostant per aquest mitjà de transport que no contamina. Si actualment els trajectes que es fan en bicicleta a la ciutat representen un 2,1% del total, el 2024 haurien de representar un 3,5%, segons el nou pla de mobilitat urbana (2019-2024).

L’ús del transport públic també ha crescut. El 2014, en els autobusos de la ciutat es feien 176 milions de validacions, mentre que quatre anys més tard se’n fan 203 milions, cosa que suposa un augment d’un 15%. Sota terra també hi ha cada cop més viatgers: el 2018, el metro va tancar amb 407 milions de validacions. Sumant bus i metro, doncs, TMB va aconseguir tancar un any de rècord i va superar per primer cop els 600 milions de validacions. “L’increment del transport és general a l’Àrea Metropolitana”, segons va explicar el director de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Adrià Gomila. A partir del 2013, a mesura que la crisi quedava enrere i l’activitat econòmica remuntava el transport ha anat creixent.

L’ús del transport privat s’ha reduït a la ciutat al llarg d’aquests anys, tot i que molt tímidament. El 2011 representava un 31,9% del total de viatges, mentre que el 2016 era d’un 26,1%. El pla de mobilitat també preveu augmentar l’ús del transport públic i “disminuir la presència del vehicle privat, que ha passat del 26% actual al 20%”, segons va explicar ahir la regidora Mercedes Vidal durant una nova sessió plenària del Pacte per la Mobilitat, que va aglutinar un centenar de representants d’entitats relacionades amb el transport.

En la seva intervenció, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va dir que la unió dels tramvies per la Diagonal, una promesa electoral dels comuns, forma part dels “deures immediats del pròxim mandat”. Colau va recordar que “parlar de mobilitat és parlar de salut”, però també de polítiques socials com ara tenir una “tarifació més justa”. “Entenem la mobilitat com un dret”, va remarcar en declaracions recollides per l’ACN.

La setmana passada, la ciutat de Barcelona va patir un episodi d’alta contaminació. Els aparells de mesura van detectar un nivell massa elevat de partícules en suspensió PM10 i es va obligar a suspendre algunes obres de la ciutat. El trànsit no es va limitar perquè, per arribar a aquesta mesura extrema, cal que els nivells de contaminació siguin encara més elevats.