Trenta afectats per un brot de sarna al CIE de la Zona Franca

Un brot de sarna ha afectat una trentena de persones d'origen guineà que es troben ingressades al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca, segons han confirmat fonts policials. Els afectats van arribar al CIE diumenge. El centre assegura que havien contret la malaltia abans del seu ingrés i de moment no ha adoptat cap mesura extraordinària. L'Agència de Salut Pública de Barcelona no ha rebut cap comunicació oficial dels casos i la Plataforma Tanquem els CIE es queixa de manca d'informació.

Segons fonts policials, els 30 afectats formen part d'un grup de 40 persones que havien arribat en pastera a l'Estat, provinents de Guinea. Diumenge, la Policia Nacional els va traslladar al centre de la Zona Franca des de Motril (Granada) on havien estat inicialment. Les mateixes fonts asseguren que sis dels afectats ja presentaven símptomes quan van arribar a les instal·lacions de la Zona Franca, mentre que els altres 24 els han anat desenvolupant en les últimes hores.

Un metge del centre ha visitat els afectats i els ha subministrat una pomada per alleujar els símptomes. De moment, el personal sanitari del CIE no ha considerat que s'hagi de prendre cap més mesura perquè creu que el risc de contagi amb la resta d'interns és mínim, tot i que comparteixen espais.

L'Agència de Salut Pública de Barcelona assegura que de moment no ha tingut cap notificació oficial del brot, com marca el protocol. Quan s'han detectat casos d'aquesta malaltia o altres de més greus, els professionals de l'organisme s'han desplaçat al CIE per visitar els afectats i establir mesures extres de prevenció. Precisament per això, la plataforma Tanquem els CIE s'ha queixat de la manca d'informació per part de la direcció del centre.

Tot i la manca de comunicació oficial, l'agència descarta que el brot pugui tenir relació amb els casos detectats en les darreres setmanes a l'Hospital Sant Joan de Reus, en una escola de la Riera de Gaià (al Tarragonès) i a l'Hospital de Sant Joan Desp í Moisès Broggi . Actualment al CIE de la Zona Franca hi ha un centenar de persones.