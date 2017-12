Quan el bus turístic para davant el col·legi

Tenir la parada de l’autobús just davant la porta no és sempre un avantatge. Especialment si es tracta d’un autobús turístic i el lloc de destinació és una escola amb més de 1.100 alumnes i un servei d’autocars per portar-los a la piscina o d’excursió. Aquesta és la situació que es viu, des de finals de novembre, a l’Escola Dominiques de l’Ensenyament, al carrer Mallorca a l’altura de Nàpols, on conviuen els autocars que transporten alumnes amunt i avall i dues línies turístiques d’autobús, la privada del Barcelona City Tour i la del bus turístic oficial. Des que l’Ajuntament va implementar, amb vista a la campanya de Nadal, els canvis de circulació al voltant de la Sagrada Família per establir-hi noves mesures de seguretat, aquestes dues línies han deixat de tenir parada just davant el temple i han passat a tenir-la davant una de les portes de l’escola.

El que s’ha fet és tallar el trànsit al carrer Sardenya entre Provença i Mallorca mentre duri el mercat de Nadal de la Sagrada Família, que està previst que s’allargui fins al 23 de desembre, i, per això, ara els busos s’han desplaçat del carrer Sardenya a Nàpols. “Es munten uns embolics de trànsit que Déu n’hi do”, assegura la directora del centre, Maite Millat, que diu que els problemes s’acumulen, sobretot a l’hora de les sortides de classe, però també quan hi ha autocars recollint alumnes per anar d’excursió o per portar-los a la piscina. “Portem a la piscina els nens de P3, P4 i P5, i ara és tot molt més complicat perquè els autocars no tenen lloc”, resumeix la directora, i assegura que els autocars escolars ja han rebut dues multes des que conviuen amb el servei turístic.

El conductor de l’autocar que tornava dilluns d’excursió, per exemple, assegurava que aquell mateix matí havia hagut de carregar els alumnes al carrer Roger de Flor, però que la Guàrdia Urbana li havia dit que, si era per descarregar -que és més ràpid- ho podia fer al mateix carrer Nàpols, encara que el bus turístic s’hagués d’esperar.

La directora del centre diu que ha demanat més mesures de seguretat, com separacions físiques entre calçada i vorera, perquè el carrer Mallorca ja és de per si “molt complicat” i ara s’hi suma la circulació de busos pel carrer Nàpols. Tot i que es tracta d’una mesura provisional -el desviament del bus turístic està pensat només mentre duri el mercat de Nadal-, Millat no té gens clar que l’equip de Colau no acabi donant per bona la restricció de vehicles al voltant del temple. Però des del consistori insisteixen que no serà així i que, quan acabi la fira nadalenca de la Sagrada Família, el bus turístic tornarà al seu lloc. Aquesta parada, de fet, ja va ser polèmica quan es va decretar la prohibició dels autocars de circular pel voltant del temple i es va voler desplaçar el bus turístic al carrer Sicília, però les queixes dels veïns pel soroll de turistes i motors va fer que es fes marxa enrere i la parada tornés al carrer Sardenya, entre el temple i la plaça de la Sagrada Família i allunyada, per tant, dels blocs de veïns.

Però des del 23 de novembre que el trànsit en aquesta via, en el tram comprès entre el carrer Provença i el carrer Mallorca, està tallat per seguretat perquè, durant el període nadalenc, coincideixen en aquesta zona els visitants de la Sagrada Família i els de la fira de Nadal. El tancament s’ha fet amb jardineres de grans dimensions i cubs de ciment. És una de les mesures aprovades per la Junta Local de Seguretat de Barcelona en el marc del grup específic que es va crear després de l’atemptat del 17 d’agost.

Mentre es mantingui la mesura, els busos turístics continuaran parant davant l’escola de les Dominiques i també de l’escola bressol la Fassina, que queda just a l’altre costat de la vorera. Aquests dos centres també estan a l’expectativa de veure com els afectarà en un futur no gaire llunyà el fet que s’instal·li en aquest mateix lloc la sortida de seguretat de l’AVE.