València reconeix que el fong letal està controlat però no erradicat

L’Hospital La Fe de València assegura en un comunicat oficial que el brot infecciós provocat per Candida auris “està controlat”. La infecció es va detectar l’abril del 2016 i des d’aleshores se n’han comptabilitzat 409 casos, 87 dels quals corresponen a persones infectades. Els altres 322 són persones colonitzades que no haurien desenvolupat la malaltia. Malgrat el que s’afirma des de La Fe, el brot no està oficialment erradicat. Amb tot, l’últim cas identificat és el d’un pacient colonitzat pel fong el març d’aquest any, i l’últim que va arribar a estar infectat, del juny del 2018.

Les xifres, tot i que a la nota oficial s’especifica que són “similars a les d’altres brots de patògens presents en hospitals de tot el món”, situen l’Hospital La Fe com un dels més greument afectats per la presència de Candida auris, segons dades oficials que consten tant al Centre de Control de Malalties Infeccioses dels Estats Units (CDC, per les sigles en anglès) com en el seu equivalent europeu (ECDC).

Candida auris és una nova espècie de fong oportunista identificat per primera vegada el 2009. És el primer de la seva categoria considerat multiresistent als antifúngics d’ús habitual i enormement persistent en el medi a causa de la resistència que presenta als agents desinfectants d’ús hospitalari. Les dues característiques fan que sigui més virulent que altres formes de càndida i molt més difícil d’erradicar.

El cas de l’Hospital La Fe contrasta amb el de l’Hospital Royal Brompton de Londres, on es va detectar la infecció pel mateix patogen també el 2016. Les mesures de control, desinfecció i higiene que s’hi van implementar van aconseguir erradicar el brot al cap d’un any. A València n’han passat tres sense que les mesures adoptades hagin sigut prou eficaces. Des de l’hospital valencià admeten que per aturar la propagació del patogen van necessitar “mesures exhaustives”. Les principals van consistir en “extremar i augmentar la neteja i la higiene amb productes especials”, el control microbiològic constant dels pacients i el seu entorn i l’aïllament dels malalts. A més, es van realitzar sessions formatives específiques amb els professionals i es van reforçar les ràtios puntualment.

Saturnina Olivares, membre de la junta de personal del principal centre sanitari del País Valencià, explica que el patogen “no està erradicat”, tot i que el brot en aquest moment està més controlat. El pitjor moment, diu, “va ser l’hivern passat, i sobretot el 2017, quan es va registrar el major nombre de casos”. Un dels moments més crítics va ser quan el fong es va localitzar al servei de cures intensives. Candida auris afecta sobretot pacients greus i amb les defenses molt disminuïdes.

Segons ha pogut saber l’ARA de fonts oficials, actualment a Espanya hi ha set centres hospitalaris afectats per Candida auris. El nivell d’afectació varia, i va dels casos aïllats i esporàdics a d’altres de més importància. Cap, però, de la magnitud del de l’Hospital La Fe. L’Institut de Salut Carlos III, on se centralitzen les dades de casos declarats, ha confirmat aquesta informació. Per motius de seguretat no indica ni el nom del centre ni la seva ubicació. No obstant, l’ARA ha pogut confirmar dos dels centres, un a Valladolid i un altre a Madrid.

Pel que fa a Catalunya, la consellera de Salut, Alba Vergés, va informar ahir que fins ara no s’ha detectat cap cas a la xarxa pública catalana. “No hi ha alerta i no es preveuen mesures excepcionals més enllà de les que ja s’apliquen sempre”, va indicar després d’assistir a una comissió per a la millora de l’accessibilitat al sistema sanitari públic celebrada a l’Hospital Universitari de Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat. Experts consultats per l’ARA corroboren aquesta informació, però adverteixen que “amb tota probabilitat” acabarà apareixent “algun cas”, atesa l’expansió del fong.