Els principals candidats a l'alcaldia de Barcelona debaten sobre les urgències socials a la ciutat

Els set alcaldables principals per Barcelona es trobaran aquest dijous en el primer debat centrat únicament en polítiques socials de la ciutat, que es farà a la tarda a l'Espai Francesca Bonnemaison. Els candidats tindran dues hores per exposar i confrontar quins són els seus plans per a la capital catalana en la trobada 'Compromisos per a una Barcelona social', organitzada per la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya en col·laboració amb el diari ARA.

El debat, moderat per la directora de l'ARA, Esther Vera, durarà dues hores i girarà al voltant de tres eixos principals: les polítiques d'inclusió i ocupació, el dret a la ciutat i el suport a les entitats socials. Durant l'acte Ada Colau (Barcelona En Comú), Elsa Artadi (Junts per Catalunya), Ernest Maragall (ERC), Manuel Valls (VallsBCN2019), Jaume Collboni (PSC), Josep Bou (Partit Popular) i Anna Saliente (CUP) respondran tant les preguntes de les entitats socials com les que formuli el públic assistent.

L'objectiu de la trobada és conèixer de primera mà el posicionament de cada partit i definir, alhora, quines són les seves prioritats davant els reptes socials que haurà d'afrontar la capital catalana els pròxims quatre anys. Les entitats socials organitzadores consideren "urgent i irrenunciable" reduir les situacions de pobresa i desigualtats que viu la ciutat, i per això també reclamaran als set candidats que situïn les persones, i especialment els col·lectius més vulnerables, al centre de la seva acció de govern.

Durant els diferents blocs temàtics, els candidats hauran de respondre a preguntes relacionades amb l'àmbit laboral, el fenomen immigratori, els serveis socials, el sensellarisme, la infància, les polítiques d'igualtat de gènere, l'habitatge i la pobresa energètica creixent a la ciutat, entre moltes més. Al final també està previst que els partits responguin quina creuen que hauria de ser la relació de l'Ajuntament amb les entitats socials que treballen per millorar la qualitat de vida de les persones més vulnerables.