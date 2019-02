Toc d’atenció per regular el cànnabis terapèutic

“Preneu-vos seriosament l’ús medicinal del cànnabis”, va recomanar ahir el Parlament Europeu als estats que encara no disposen de cap regulació sobre l’ús terapèutic de la marihuana. A través de la resolució votada ahir, l’assemblea europea va dirigir-se als estats que encara no garanteixen el cànnabis com a fàrmac medicinal -entre ells, Espanya- perquè en regulin definitivament l’accés. Si bé la resolució no té caràcter legislatiu i no pot obligar, la moció pretén animar les autoritats a debatre i incloure els tractaments amb substàncies cannàbiques en la seva oferta terapèutica. Així, en la resolució, l’òrgan insta la Comissió Europea i els estats sense aquesta cobertura legal a “treballar conjuntament per fixar una definició de cànnabis medicinal” i a tombar els obstacles que pesen sobre la substància i que frenen la recerca científica.

El text de l’òrgan europeu defensa que els països estudiïn la prescripció mèdica del cànnabis: “S’ha demostrat que el cànnabis pot augmentar la gana i frenar la pèrdua de pes associada a la sida, o alleugerir els símptomes de malalties com la psicosi”. Els eurodiputats també van destacar que l’ús medicinal de la marihuana pot millorar el pronòstic de pacients amb malalties com ara l’epilèpsia o l’Alzheimer, així com reduir el risc de patir obesitat i diabetis, i alleugerir el malestar menstrual de les dones.

Sense regulació espanyola

L’assemblea europea defensa que regular l’ús medicinal del cànnabis limitaria l’accés dels menors a la marihuana i posaria punt final al mercat negre d’aquesta substància. I és que, per exemple, a Espanya no es permet utilitzar el cànnabis amb finalitats medicinals. Sí que hi ha un fàrmac, però, elaborat amb cannabidiol: el Sativex, un medicament de dispensació hospitalària que s’indica als pacients d’esclerosi múltiple i oncològics per mitigar el dolor. Amb tot, la majoria de consumidors de marihuana medicinal a Espanya la compren al mercat negre, la cultiven a casa o l’adquireixen en clubs cannàbics. “És només un primer pas per fer justícia als milers de persones que necessiten el cànnabis per pal·liar el patiment”, va celebrar Estefanía Torres, eurodiputada de Podem que va portar la proposta a l’assemblea.