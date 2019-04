La carta secreta de Trias

"El que no saben es que no plego", bromejava en veu baixa Xavier Trias, aquest dijous al vespre, quan entrava a la sala gran de les Drassanes, on s'havien reunit més de mig miler de persones per retre-li homenatge ara que s'esgota el seu últim mandat polític. La sorpresa la guardava per al final. Després d'agafar la paraula per agrair la feina de tota la gent que l'ha acompanyat aquests anys -tan en la seva etapa de metge, com de conseller, diputat i alcalde o regidor-, ha anunciat que li han proposat tancar la llista de Junts per Catalunya a les municipals. Un lloc simbòlic. "Em presento", ha assegurat. Ho farà en el número 41 de la candidatura que encapçala el seu amic Joaquim Forn.

"Si és per construir sempre tindreu la meva col·laboració", ha assegurat dirigint-se al president Quim Torra, que l'ha acompanyat a la taula presidencial, juntament amb dos ex presidents de la Generalitat, Jordi Pujol i Artur Mas. Trias ha tingut paraules afectuoses per a Pujol -"Ens hem estimat molt i continuo estimant-lo- de qui ha dit haver après a estimar al país i a no tenir ni un minut per ell mateix. "Li estic infinitament agraït", ha defensat.

Que el partit tenia plans per a Trias més enllà del mandat municipal que ara s'esgota ha quedat clar ja en la part inicial de l'homenatge quan l'actual regidor Jordi Martí ha llegit una carta de Joaquim Forn, que és qui encapçala la llista i a qui Trias ha definit com una de les persones més importants de la seva vida. "Et necessito més que mai i sé que no em fallaràs", li deia, des de la presó, qui va ser la seva ma dreta a l'Ajuntament. I afegia que, en la pròxima visita que li faci a la presó, li lliurarà un sobre que ningú més no sabrà què és. Una carta secreta.

L'ex conseller d'Interior, de fet, ha sigut un dels grans protagonistes de l'acte d'homenatge. Se l'ha recordat tan amb un vídeo compartint moments amb Trias com en les diverses intervencions que hi ha hagut. "La persona que més em va ajudar a ser alcalde no és amb nosaltres i és una injustícia tremenda", ha lamentat Trias abans de fer un repàs de la seva trajectòria professional. L'exalcalde ha admès que els últims anys no han sigut fàcils: "Jo sempre deia que deixaria la política el dia que m'avorrís i no m'avorreixo però he tingut decepcions. S'ha perdut el 'fair play'", ha dit en una clara al·lusió al govern d'Ada Colau i en contrast amb el que va viure, també a l'oposició, amb els socialistes Joan Clos, que ha acudit a l'acte, i Jordi Hereu, que hi ha participat a través d'un vídeo.

Entre els assistents hi havia consellers, com Damià Calvet, i exconsellers com Laura Borràs o Jordi Jané, que ha sigut l'encarregat de recordar l'etapa de Trias al Congrés dels Diputats i el seu particular estil de fer política. Un estil que ha definit com a "molt convergent", "de sumar complicitats i defensar sempre Catalunya".