EN DIRECTE: Una italiana resident a Barcelona, primer cas de coronavirus a Catalunya

La primera pacient de coronavirus confirmat a Catalunya, i a la Península Ibèrica, és una dona italiana de 36 anys resident a Barcelona, que està ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, tal com preveuen els protocols i segons ha confirmat la consellera de sanitat Alba Vergés des de Madrid. Va estar entre el dia 12 i el 22 a Itàlia i va ingressar la passada nit a l'Hospital Clínic, ha explicat el doctor Joan Guix, secretari de salut pública de la Generalitat, en roda de premsa convocada d'urgència al departament.

Els 25 contactes de la pacient estaran en aïllament "al seu domicili" els propers 14 dies per valorar si hi ha alguna simptomatologia, sotmesos a una vigilància d'entre dos o tres visites mèdiques al dia. S'aplica a les persones que han tingut una relació quotidiana i propera amb la pacient, ja que la transmissió és fa a través de la saliva. Aquests contactes aïllats podrien augmentar en els propers dies. Guix ha explicat també que les regions de Llombardia, Veneto, Piemont i Emilia-Romanya s'incorporen en el protocol epidemiològic, així com Corea del Sud i l'Iran. Són persones a ser investigades les procedents d'aquestes regions amb símptomes respiratoris lleus o greus (fins ara eren només els greus) i les que hagin tingut contacte quotidià i proper amb els casos confirmats. Només si presenten símptomes, els contactes i casos investigats passen el test mèdic, conegut com PCR.

"Fins aquest matí, havíem investigat 11 persones i totes han donat negatiu. Ara en tenim alguns casos més sota investigació", ha informat Guix, que més tard ha dit que s'estan investigant 8 possibles casos. Insistint en intentar transmetre calma, Guix ha volgut recordar que el 80% dels casos registrats són lleus i només un 2% són mortals i ha recordat que "l'objectiu de les mesures és frenar un virus nou" amb un "objectiu de contenció" i que "l'ideal és eradicar aquest virus".

El departament de Salut ha enviat un comunicat a les 15.15 per informar que ja s'ha detectat el primer cas de coronavirus a Catalunya. El departament havia de donar més detalls a les 16.30 h, en una compareixença que s'està endarrerint després d'haver estat convocada d'urgència i en la qual intervindrà el secretari de Salut Pública, Joan Guix. Segons ha informat la Moncloa, es tracta d'una dona resident a Barcelona que hauria viatjat al nord d'Itàlia en els últims dies. La pacient està ingressada a l'Hospital Clínic, que ha assegurat que "l'abordatge d'un cas com aquest no suposa cap alteració per al dia a dia del centre".

El cas detectat a Catalunya és el primer a tota la Península. Fins ara només se n'havien trobat dos a les illes Canàries i un altre a Mallorca. L'últim va ser ahir, quan es va detectar una persona infectada al sud de l'illa de Tenerife, on un metge italià ha donat positiu per coronavirus després de fer-se les proves corresponents al laboratori de microbiologia de l'Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, segons han confirmat a Europa Press fonts del govern canari.

El coronavirus es transmet per via respiratòria a través de petites gotes respiratòries i pel contacte estret amb les secrecions infectades, segons l'Agència de Salut Pública de Catalunya. El període d’incubació de la malaltia és d’entre 2 dies i un màxim de 14, per això, les quarantenes són de 14 dies. Els símptomes són tos, mal de coll, febre i sensació de falta d’aire i, en cas que alguna persona els tingui, s’ha de comunicar als serveis sanitaris o bé trucar al telèfon 061 Salut Respon.

Fins ara el país europeu on hi ha més persones infectades pel coronavirus és Itàlia, on ja hi ha 276 persones afectades i s'han registrat set morts.