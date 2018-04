Els castellers tornen a posar-se a cobert

260x366 El tres de vuit que va aixecar la Colla Vella dels Xiquets de Valls. / TJERK VAN DER MEULEN El tres de vuit que va aixecar la Colla Vella dels Xiquets de Valls. / TJERK VAN DER MEULEN

El món casteller supera -com la setmana passada- una jornada especial, aquest cop marcada per les pluges de dissabte i per la manifestació pels drets i les llibertats de diumenge. Les colles van tornar a tirar de recursos per poder alçar els castells i seguir amb el rodatge necessari d’inici de temporada. Són molts els que pensen que aquesta activitat no està ideada per dur-se a terme a cobert, però el cert és que, després que la Tarraco Arena Plaça -que acull el Concurs de Castells de Tarragona- estrenés la seva cúpula, l’enrenou no va ser tan important. Les colles fa molts anys que assagen les construccions al resguard dels seus locals i cada dia són més els que s’han construït o adaptat expressament per a aquesta activitat. El que determina, doncs, l’atractiu d’una exhibició no és pas l’espai, sinó l’escenari que l’envolta. El públic ho és tot i després de dues setmanes d’endogàmia castellera costa desencallar la situació i treure conclusions d’aquest començament de curs.

Amb la pràctica majoria de les agrupacions castelleres ja en marxa, diumenge els Xiquets de Tarragona, l’última de les grans a estrenar-se, van treure la pols a la faixa. La pluja va fer que la seva actuació es traslladés fins al recinte firal de la ciutat, un espai prou gran per acollir quatre colles i amb l’alçada suficient per construir-hi castells de vuit pisos. Els matalassers van tenir en el cinc de set la seva millor basa i van igualar forces amb els Xiquets de Reus, amb qui van coincidir en la tria d’estructures.

L’actuació més destacada va ser la de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que va completar sense entrebancs els dos bàsics de vuit i va tornar a optar per l’estructura del nou de set per arrodonir la feina. El matiner inici de temporada dels vallencs està resultant fructífer en aquests primers compassos. Ja sumen nou castells de vuit pisos i tres pilars de sis. Els Castellers de Sabadell també van saber aprofitar la trobada: van repetir el quatre de vuit estrenat la setmana passada i van sumar-hi el primer dos de set de l’any.

A Salt, els Marrecs van completar una gran actuació en descarregar el tres de vuit, el dos de set i el nou de set. Els Xics de Granollers van completar el primer dos de set de l’any dissabte a Cardedeu i els Minyons de Santa Cristina d’Aro van celebrar el seu tercer aniversari estrenant el cinc i el dos de sis en una mateixa actuació.

Si bé l’agenda marcava poc més de deu cites entre dissabte i diumenge, la manifestació organitzada a Barcelona per la plataforma Espai Democràcia i Convivència va mobilitzar una cinquantena de colles, que van transformar l’esdeveniment en tota una festa dels castells. El món de les torres humanes va tornar a sumar-se decididament a l’ambient familiar i festiu de l’acte i això va fer que, a més de completar-se construccions de nivell com el tres i el quatre de vuit, moltes colles optessin per executar construccions de manera conjunta. La imatge del castell de germanor és força anecdòtica i puntual, però diumenge l’entorn era l’ideal perquè diverses colles conjuguessin les seves forces i alcessin estructures multicolors. Aprofitant el desplaçament, els Minyons de Terrassa, els Castellers de Sant Cugat i els Xicots de Vilafranca van unir-se als Castellers de Barcelona en una exhibició de gran igualtat en la qual es van acabar completant fins a sis construccions de vuit pisos. A excepció dels Xicots, que van arrodonir una bona actuació amb castells de la gamma alta de set, les altres tres colles van apuntar-se el tres i el quatre de vuit.