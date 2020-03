Catalunya començarà dilluns un assaig clínic per tractar el coronavirus

Catalunya començarà dilluns el primer assaig clínic per tractar el coronavirus. Així ho ha anunciat aquest dissabte la consellera de Salut, Alba Vergés, durant una entrevista al programa FAQS, de TV3. L'assaig servirà tant per tractar els positius per Covid-19 com per als contactes. "Als positius se'ls donarà un antiretroviral per disminuir la càrrega viral, i als contactes perquè no positivitzin el virus", ha explicat la consellera, que ha afegit que s'espera tenir els primers resultats d'aquí tres setmanes. L'assaig clínic el lidera el departament de Salut i l'investigador Oriol Mitjà.

Durant la mateixa entrevista, la consellera Vergés ha lamentat que el govern espanyol hagi pres el control de l'Estat per fer front a la pandèmia del coronavirus. "Em preocupa que la recepta del govern espanyol davant d'aquesta crisi sigui recentralitzar quan els que estarem donant resposta a aquesta crisi som nosaltres", ha lamentat. Segons Vergés, aquesta resposta del president espanyol Pedro Sánchez "no ajuda a prioritzar les persones". "Estic segura que he de continuar estant en primera línia i que no ens vindran a fer la nostra feina". "No entenc que aquesta col·laboració que hem mantingut fins ara es vulgui trencar d'aquesta manera", ha afegit la consellera de Salut.

Segons Vergés, aquesta no és la solució ni la resposta que esperaven. "Què passarà amb les botigues que no poden obrir? Hauran de pagar la factura de la llum? I pagar la hipoteca?" "Aquestes són les respostes que esperàvem", ha dit.

"Superarem aquesta crisi"

Vergés ha insistit en la importància que els ciutadans es quedin a casa. "Sabem que són mesures que han de durar dies i la gent les ha d'entendre molt bé", ha assegurat. Reconeix que les mesures que s'han pres per contenir l'expansió del virus "no són fàcils" perquè limiten la llibertat de moviments. Ha reiterat que les mesures d'aïllament són necessàries per no col·lapsar el sistema sanitari i protegir la població més vulnerable. "Hi pot haver risc si no actuem bé. Això no són unes vacances. Hem d'abaixar el ritme, no socialitzem, quedem-nos a casa, no ens aglomerem als supermercats", ha dit Vergés, que s'ha mostrat convençuda que "superarem" aquesta crisi.

Pel que fa a les crítiques que va rebre per haver-se emocionat durant l'anunci del confinament d'Igualada, diu que no s'ha entretingut llegint-les totes però admet que va ser "una decisió dura".

Pel que fa al personal sanitari, Vergés ha dit que és "prioritari" protegir-los en un sentit ampli perquè són imprescindibles per garantir l'atenció sanitària. "Els hem de cuidar. La gent està al costat dels professionals sanitaris", ha dit en referència als aplaudiments de suport que hi hagut aquest dissabte a la nit per tot el país.

Pel que fa a la manca de material de protecció per al personal sanitari, la consellera ha anunciat que es compraran sis milions de mascaretes. "Han de treballar amb al material adequat i protegir-los també és això", ha dit la consellera Vergés, que ha garantit també la col·laboració entre sanitat pública i privada per cobrir totes les necessitats.