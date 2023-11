Catalunya ja té 8 milions d'habitants

BarcelonaLa Catalunya dels 8 milions ja és un fet. La població del país hauria assolit aquest llindar al novembre, segons les dades que avança aquest divendres l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), que acceleren les projeccions que havia fet aquest mateix organisme els darrers anys. La barrera dels 8 milions d'habitants es preveia creuar-la cap a finals de la dècada, i fins i tot abans de la pandèmia (el 2019) es va arribar a fixar un horitzó el 2030.

L'acceleració d'aquesta fita poblacional s'explicaria més per l'arribada de nova població migrant que no pas pel creixement natural (saldo entre els naixements i les defuncions), que des del 2018 és negatiu, a falta de saber encara les dades actualitzades del 2021 i el 2022. Catalunya ha conegut les últimes dècades grans onades migratòries, fins ara sempre acompanyades d'un creixement de la seva població natural, tot i que amb un pes menor.

De fet, el trànsit entre la famosa campanya del Som sis milions de finals dels anys 80 i els 8 milions actuals no s'explica sense l'arribada de més d'un milió de persones migrants al llarg de la primera dècada d'aquest segle, en què l'aportació del creixement natural van ser al voltant de 183.000 persones, i sense una segona tongada tant o més forta després de la gran recessió i fins a la interrupció que va suposar el covid. "No se'n parla tant, però aquesta segona ha estat fins i tot més elevada", puntualitza el subdirector del Centre d'Estudis Demogràfics (CED), Andreu Domingo.

Evolució de la població catalana

Avui el nombre d'habitants que ha nascut a l'estranger supera el 23%, i si a principis del 2000 la població estrangera no arribava ni al 3%, avui suposa el 16,3% del total. Domingo destaca que la Catalunya dels sis milions va durar més o menys dues dècades -"potser d'aquí que l'eslogan fes tanta fortuna"- en que es va viure una primera davallada de la fecunditat (els fills que té cada dona de mitjana) i el final de l'onada migratòria dels anys 60-70. Si en aquelles dècades, el saldo migratori va ser un gran motor de creixement de la població (amb un pes del 64% sobre el creixement total de la població), l'onada que de migració internacional de principis dels 2000 encara ho va ser més: el 92% del creixement d'aquella dècada el van promoure l'arribada d'estrangers, especifica Domingo.

Les projeccions que fa l'Idescat per als anys vinents apunten a creixements més moderats de població que en dècades anteriors i que dependran bàsicament de les arribades de població estrangera. Pel que fa al creixement natural, augura una tendència similar a l'actual (amb saldos negatius), en la línia del que passa en altres països de l'entorn.

Una Catalunya més envellida

El salt dels 6 als 8 milions d'habitants dels últims 35 anys ha anat acompanyat de grans canvis demogràfics, com l'augment de l'esperança de vida dels catalans: dels 77 anys el 1987 s'ha passat a 83,6 anys de mitjana avui. Com a resultat d'això, l'estadística reflecteix l'envelliment de la població: el nombre de persones més grans de 65 anys s'ha doblat i avui aquesta franja d'edat suposa el 19% de la població total. En canvi, l'arribada de població migrant ajuda a mitigar aquest envelliment, ja que els més grans de 65 anys entre els estrangers amb prou feines superen el 5% del total, mentre que el gruix de la població es mou entre els 20 i els 64 anys.

Components del creixement poblacional

Altres canvis demogràfics notoris les darreres tres dècades tenen a veure amb l'endarreriment de la natalitat (les dones tenen el primer fill cinc anys més tard) fins als 31,6 anys de mitjana i el creixement de la participació de la dona al mercat laboral (amb una taxa d'ocupació que ha passat del 26,5% al 50,9%).

La taxa de fecunditat s'ha mantingut al llarg de les darreres dècades per sota dels 1,5 fills per dona –els últims tres anys està més a prop dels 1,2–, que és una de les més baixes del món, segons han apuntat demògrafs consultats per l'ACN. De fet, només la superen per baix una desena de països, com la Xina (1,2), Corea del Sud (0,8) i Puerto Rico (0,9), segons dades del Banc Mundial del 2021.

El creixement per territoris

D’altra banda, el pas de 6 a 8 milions també té una dimensió territorial, de distribució d’aquest increment de població. Segons l’anàlisi de l’ACN, la densitat de població –mesurada en habitants per quilòmetre quadrat– ja era alta l’any 1987 (186,9 pers/km²) i encara ho és més ara: 242 pers/km², que la situarien a la cinquena posició en el rànquing dels països més densos de la Unió Europea, just per sobre d'estats com Alemanya i Itàlia i per sota de Malta, els Països Baixos, Bèlgica i Luxemburg. En el conjunt de l’Estat la densitat poblacional és molt inferior, de 94 pers/km².

Creixement de la població per províncies

Els increments de població s’han fet notar de forma general a l’àrea metropolitana de Barcelona, on 121 dels seus 125 municipis han guanyat població, i encara més si hi afegim els dos Penedesos, on la relació és de 72 a 8. El mapa de densitat de població mostra més població en punts de la Catalunya central i en àmplies àrees prelitorals i costaneres, tant a les comarques gironines (on 183 municipis guanyen població) com del Camp de Tarragona (75). En canvi, és a les terres de Ponent (92 municipis perden població) i a les Terres de l’Ebre (32 municipis n’han perdut i 19 n’han guanyat) on s’observa el despoblament, sempre amb excepcions com Lleida i el seu entorn immediat, amb 56 municipis que han guanyat habitants.