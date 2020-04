La centralització de material va durar pocs dies

La centralització de les compres de material que va establir el govern espanyol amb l’aprovació del decret de l’estat d’alarma ha quedat, a la pràctica, en paper mullat. Tot i que el redactat del decret era clar i establia que tota la producció de material sanitari que es fes en qualsevol comunitat autònoma s’havia d’entregar al ministeri de Sanitat perquè fos ell qui el repartís entre les comunitats autònomes de manera equitativa, el cert és que aquest mandat va durar pocs dies. Després de veure el desgavell a l’hora de repartir el material, des de fa setmanes l’Estat ha optat per deixar en un calaix aquella directriu centralitzadora i donar carta blanca a les comunitats autònomes perquè facin les comandes que creguin.

En un inici, però, la situació va ser completament diferent. Tal com ahir publicava El Mundo, el ministeri de Sanitat va ordenar el 2 de març -poc més d’una setmana abans que la corba de contagis ascendís a gran velocitat- impedir que qualsevol empresa pogués vendre mascaretes a les comunitats autònomes i els hospitals que ho demanessin. De fet, fonts del món municipal vinculades al sector de les residències confirmen a l’ARA que durant els primers dies de pandèmia alguns proveïdors habituals no els van poder servir material sanitari perquè estaven “intervinguts” o havien de servir el material en altres centres hospitalaris.

Ara bé, des del ministeri de Sanitat asseguren, a través d’un comunicat, que l’acord de l’Agència Espanyola del Medicament i de Productes Sanitaris del 2 de març va obligar a destinar les mascaretes a hospitals, en detriment de farmàcies o òptiques, i se’n va prohibir l’exportació. No fan cap referència, però, al fet que aquesta distribució de material hagués de passar per mans del govern espanyol.

Malgrat l’allau de titulars i declaracions de membres del Govern en contra de la recentralització de les compres -ahir hi tornava a insistir el president de la Generalitat, Quim Torra-, el cert és que Catalunya ha pogut continuar comprant a través de la seva pròpia central de compres, creada expressament a l’inici de la pandèmia per a l’adquisició “del material extraordinari” de la xarxa de centres sanitaris públics i privats per combatre el coronavirus. Ho reconeix Sara Manjón, directora de l’Àrea de Professionals i Organitzacions del Servei Català de la Salut: “Al principi va semblar que sí, però no hi ha hagut una centralització i més enllà de l’anècdota que arribi alguna mercaderia a Madrid i s’aturi allà, això no ha sigut un problema”, admet a l’ARA. Fonts del sector sanitari també expliquen que inicialment l’Estat va decidir centralitzar les compres i alguns proveïdors es van negar a servir material per les advertències que havien rebut, però que al cap de pocs dies “es va poder solucionar i aquesta interferència es va reconduir”.

Continua l’opció de confiscar

Segons Manjón, l’Estat va crear la seva central de compres per arribar allà on no ho feien les comunitats -el mateix criteri que ha aplicat la Generalitat amb els hospitals-, però les autonomies podien continuar comprant, com ha fet Catalunya. “Ens envien comandes de l’Estat i cada cert temps arriben coses, però molt poques. És anecdòtic. Si haguéssim de dependre de les seves compres estaríem fatal”, explica. A més, també assegura que la confiscació de mascaretes que la Generalitat va denunciar el 18 de març “va ser qüestió d’hores”. “Quan els vam dir que les necessitàvem ja no hi ha hagut més problemes. Ens arriben mercaderies des de Madrid”, afegeix.

Fonts del departament de Presidència admeten a l’ARA que després del “fiasco” dels primers dies de centralització de material, ara el govern espanyol no aplica la normativa. De tota manera, reconeixen que el decret segueix vigent i, per tant, la compra centralitzada també. Així doncs, amb la llei a la mà, si volguessin confiscar la producció de material sanitari de qualsevol empresa, ho podrien fer.