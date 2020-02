Un col·legi religiós de Barcelona, el primer concertat en actiu que passa a ser públic

El Col·legi Immaculada Concepció, a l'Eixample de Barcelona, passarà a formar part de la xarxa pública el curs que ve i es convertirà en un institut escola de dues línies. És la primera vegada que un centre concertat en actiu –té 400 alumnes i 32 professors– passa a ser públic d'un curs a l'altre. La notícia arriba després de vuit anys seguits notant una caiguda de la demanda i patint per la continuïtat i viabilitat del projecte educatiu: havien tancat grups que no s'omplien i rescindit el contracte d'alguns professors. "Era bastant insostenible", ha admès la portaveu de la propietat.

Segons han explicat el conseller d'Educació, Josep Bargalló, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la incorporació del centre –que de manera temporal es dirà institut escola Eixample fins que s'esculli un nou nom– permetrà ampliar l'oferta pública en un barri amb especial dèficit de places: aquest curs, per les 825 places públiques (hi ha 17 escoles) hi va haver 934 sol·licituds, mentre que a la concertada les 836 peticions no van omplir les 1.200 places que s'oferien.

"Passarem de tenir 450 places concertades a 700 de públiques" Josep Bargalló Conseller d'Educació

Ara el centre té una línia a infantil i primària i dues a l'ESO. A partir del curs que ve, doncs, l'institut escola Eixample recuperarà una línia de P3 que havia perdut, i el curs 2028-29 tot el centre ja serà de dues línies. "Passarem de tenir 450 places concertades a 700 de públiques", ha resumit Bargalló. Colau ha dit que notícies com aquestes permeten revertir "l'anomalia" que a Barcelona només 4 de cada 10 alumnes poden estudiar a la xarxa pública quan a la resta de Catalunya són 7 de cada 10. La inversió prevista per posar a punt els espais és de 2,3 milions d'euros.

La portaveu de la propietat, Núria Dausà, ha explicat que les famílies vivien la falta de demanda amb incertesa i ha dit que els ha donat "una doble tranquil·litat" saber que el projecte educatiu "no canviarà de cop" i, sobretot, que l'equip docent es mantindrà tot i la integració a la xarxa pública. Els 32 professors i les 7 persones d'administració i serveis seguiran als seus llocs de treball. El que sí que canviarà és la direcció del centre, perquè a les escoles públiques els directors han de ser funcionaris amb anys d'experiència al sector, i també s'eliminaran els símbols religiosos del centre. "L'ideari cristià serà substituït per l'ideari aconfessional", ha afirmat Bargalló.

El cas de la Immaculada Concepció té un precedent semblant al barri de Sants. Fa un any, es va anunciar que l'antiga Escola Sant Vicenç de Paül, que feia un curs que estava tancada, reobriria com a pública i sent un institut escola. Bargalló ha dit que per al curs que ve no hi haurà més canvis de titularitat de concertada a pública a Barcelona però no ha descartat integracions en altres punts de Catalunya. El departament té sobre la taula 32 peticions de centres, i n'està estudiant una vintena després que a finals de juny s'aprovés el decret que facilita els canvis de titularitat.