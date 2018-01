La ciència espera un 2018 marcat per l’edició genètica

El físic danès Niels Bohr, un dels exploradors pioners de l’àtom, deia que fer prediccions és molt difícil, especialment quan es refereixen al futur. Malgrat la saviesa d’aquest avís, hi ha vegades que algunes tendències es poden extrapolar corrent pocs riscos. Més concretament, els resultats científics dels últims anys permeten albirar un 2018 en què la ciència aprofundirà en algunes línies que tot just acaben d’esclatar.

Una de les més rellevants, sens dubte, és la capacitat de modificar l’ADN que permet l’eina coneguda com a CRISPR. Aquest any, per exemple, ja s’ha editat amb èxit el material genètic d’embrions humans amb l’objectiu d’eliminar una malaltia cardíaca. Tot i que aquests embrions no estaven destinats a ser implantats, la tècnica ja s’ha aplicat a persones: a Alemanya s’ha utilitzat per regenerar la pell d’un nen que patia una malaltia genètica greu i a la Xina s’han fet diversos assajos amb malalts de càncer, els resultats dels quals són encara desconeguts. A Europa i els Estats Units, a més, està previst fer assajos de tractaments contra diversos tipus d’anèmia.

Amb aquests precedents i perspectives, no és difícil pensar que el 2018 pot ser l’any en què proliferin els assajos clínics basats en CRISPR amb l’objectiu de tractar malalties de base genètica. L’avançament de la Xina, a més, fa pensar que es pot desencadenar una mena de cursa biotecnològica entre potències com els Estats Units i la mateixa Xina, semblant a la cursa espacial que ja van mantenir al segle passat els Estats Units i la Unió Soviètica.

Hi hagi cursa o no, el que és ben clar és que les possibilitats que obre aquesta tecnologia són esborronadores i requereixen un debat ampli i profund. Una cosa és modificar l’ADN per guarir malalties i una altra de ben diferent és fer-ho per millorar capacitats com la memòria, la intel·ligència, la força física i la velocitat. Tot i que encara som molt lluny d’assolir aquestes capacitats, és probable que n’assolim de parcials o de semblants més aviat del que esperem.

D’altra banda, hi ha persones, els biohackers, que reivindiquen el dret a modificar el propi ADN i empreses que ja comercialitzen kits que permeten fer-ho a casa. Si aquesta escalada continua, aquestes tecnologies d’edició de l’ADN arribaran aviat al mercat, d’entrada a uns preus altíssims. ¿Podran garantir els sistemes públics de salut l’accés de tothom que ho necessiti a aquests tractaments? ¿Com es regularà l’activitat d’empreses que ofereixin aquests serveis a preus astronòmics, limitant-hi així l’accés? ¿Començarem aviat a abordar seriosament aquestes qüestions?

En una altra línia de recerca, el 2017 també s’ha vist com el sistema d’intel·ligència artificial AlphaZero aprenia a jugar a escacs des de zero i sense ajut humà en quatre hores, fins al punt de ser capaç de derrotar el millor programa informàtic actual. Avui dia hi ha moltes màquines que funcionen soles: des de metros sense conductor fins a drons militars. Jugar a escacs no comporta cap perill, però, en el futur immediat, cal obrir també un debat sobre la conveniència d’introduir intel·ligència artificial en màquines que, per exemple, poden utilitzar armes de manera autònoma.

El 2018 també serà l’any que els detectors d’ones gravitatòries que fins ara han detectat quatre fusions de forats negres i una d’estrelles de neutrons duplicaran la sensibilitat. Això farà que esdeveniments com aquests siguin més habituals i, per tant, es consolidi aquest nou sentit amb què, gràcies a un coneixement profund de la gravetat i a una tecnologia punta, podem observar l’Univers des de fa un parell d’anys. Aquest sentit pot permetre, en un futur no tan immediat, observar l’Univers quan tenia menys de 380.000 anys i no emetia llum. Si es detecten ones gravitatòries originades abans d’aquest moment, podrem veure com eren l’espai, el temps i la matèria poc després del naixement de l’Univers.

Tot i que hi ha participació d’investigadors i institucions de recerca catalanes en aquests àmbits científics, els recursos que el país ha destinat a la recerca i el desenvolupament s’han reduït considerablement des de l’any 2009, quan van superar l’1,6 del PIB. Les últimes dades, corresponents a l’exercici del 2015, indiquen que la inversió catalana en R+D repunta lleugerament i se situa en un 1,52% -l’espanyola arriba a l’1,22% i la de la zona euro assoleix un 2,13% sense haver experimentat cap reducció des del 2006-. Convergir amb la zona euro en aquest aspecte seria una manera d’avançar cap a un model econòmic de més qualitat. Un altre factor que pot jugar un paper determinant en l’evolució a curt termini del sistema de recerca català és la intervenció de les finances de la Generalitat per part del govern espanyol. Tal com han advertit les universitats i els centres de recerca de Catalunya, és fonamental recuperar l’agilitat del funcionament ordinari per poder competir amb les institucions de recerca internacionals.