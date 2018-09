Obriran cinc centres d'emergència perquè els menors estrangers no acompanyats deixin de dormir en comissaries

Ja fa mesos que, cada dia, arriben entre 20 i 50 menors estrangers sols a Catalunya. Alguns dels que no poden assumir els centres la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) estan dormint en comissaries; d'altres són derivats a albergs, a cases de colònies, o fins i tot, a hotels. Com ja va dir la directora de la DGAIA, Georgina Oliva, és una situació "d'emergència de país" a la qual cal trobar una solució tan aviat com sigui possible. Des del govern, però, es vol que s'aconsegueixi de manera conjunta i que no es tornin a repetir situacions d'enfrontaments entre departaments com va passar la setmana passada. Avui s'ha arribat, de fet, a un primer acord: la Generalitat obrirà cinc centres d'emergència perquè els menors estrangers no acompanyats (MENA) siguin atesos, un dels quals podria entrar en funcionament aquesta mateixa setmana.

N'hi haurà dos a la demarcació de Barcelona i un a cadascuna de la resta de demarcacions: Lleida, Tarragona i Girona. En aquests centres, com en els que ja existeixen a Girona i Barcelona, es farien les revisions mèdiques i una primera anàlisi de la situació de cada jove per després derivar-los als centres d'acolliment del sistema de protecció. "Són nanos d'una altra cultura, d'uns 14-15 anys i maquíssims en la seva immensa majoria. Tenen unes ganes boges d'aprendre català i quedar-se aquí", va explicar ahir Oliva. De moment , però, els joves seguiran dormint en comissaries. I, de fet, el més probable és que el flux, que segons el departament va augment des que el rei Mohamed VI va anunciar la intenció d'implantar el servei militar obligatori, no s'aturi.

L'anunci s'ha produït quan ha finalitzat la primera reunió diària que des d'avui faran diversos departaments del Govern amb els Mossos d'Esquadra i entitats del tercer sector per abordar aquesta emergència "en un marc de màxima col·laboració". "Es tracta de treballar coordinadament la integració als nostres municipis d'aquests joves que han vingut per quedar-se", ha afegit Oliva.