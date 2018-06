Els cinc membres de la Manada ja són a Sevilla

Els cinc membres de la Manada a qui l'Audiència de Navarra ha concedit la llibertat provisional sota fiança de 6.000 euros ja són a Sevilla després de sortir de la presó aquest divendres.

En declaracions a Europa Press, l'advocat de quatre dels condemnats, Agustín Martínez, ha confirmat que els cinc nois han arribat a la capital andalusa a la matinada "sense incidències destacables". A més, les mateixes fonts han dit que aquest dilluns compliran amb la interlocutòria i compareixeran davant un jutjat de guàrdia. Ho hauran de fer cada dilluns, dimecres i divendres. Hi ha altres mesures cautelars que també hauran de complir, com ara designar un domicili on puguin ser localitzables i un telèfon de contacte, i tenir prohibit sortir d'Espanya sense autorització judicial o anar a la Comunitat de Madrid i comunicar-se amb la víctima.

Per la seva banda, Jesús Pérez, que és l'advocat del guàrdia civil Antonio Manuel Guerrero, ha explicat que el seu client passarà uns dies "tranquil" i ha demanat que es respecti "la seva intimitat perquè es trobi bé i recuperat".

Els cinc membres de la Manada podran esperar a Sevilla que es resolguin els recursos d'apel·lació contra la sentència que els va condemnar a nou anys de presó per un delicte d'abús sexual. Tant les defenses de la Manada com la fiscalia i les acusacions particular i popular van presentar recursos d'apel·lació a la sentència. La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Navarra haurà de decidir sobre aquests recursos i s'hi podria pronunciar a partir del mes de setembre. Després encara es podria recórrer el cas al Suprem.

La llibertat dels membres de la Manada ha generat una onada de rebuig i condemna, i milers de persones van respondre a la crida de les associacions feministes i van concentrar-se aquest divendres en diverses ciutats espanyoles.