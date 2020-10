Primera nit de toc de queda; Aragonès representarà la Generalitat en la reunió amb Von der Leyen; reunió de la directiva del Barça pel vot de censura: les claus del dia, amb Antoni Bassas (26/10/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dilluns, 26 d’octubre del 2020. Comença la setmana i no ha fet gaire fred a primera hora, però avui és d'aquells dies en què la sensació tèrmica anirà baixant amb el pas de les hores. Al vespre i demà al matí el fred tornarà ser ben viu. Dilluns amb ruixats curts però intensos en moltes comarques de Girona i de Barcelona. Nevarà al Pirineu fins als 1.500 metres.

1. A les 6 del matí ha acabat el toc de queda que havia començat a les 10 del vespre, el primer d’una sèrie de restriccions a la mobilitat nocturna que no sabem que s’acabarà. El decret estatal preveu que el toc de queda s’acabi el 9 de novembre, però la intenció del govern espanyol és prorrogar l’estat d’alarma sis mesos, fins al 9 de maig, de manera que ja ho veurem. Pedro Sánchez: "Per tant, aprovem de nou l'estat d'alarma perquè és l'eina més eficaç per frenar la corba de contagis i tornar a mantenir a ratlla el virus".

El toc de queda té excepcions: anar o venir de treballar, sanitaris, de cures. Els establiments oberts al públic hauran de tancar la porta a les nou de la nit. Amb l’excepció dels esdeveniments culturals, que podran seguir fins a les 22 h. Això sí, a partir d’aquesta hora el públic haurà de marxar cap a casa i s’haurà de conservar el tiquet (físic o digital) per demostrar que s’ha assistit a un acte cultural si un agent ho requereix.

Per què Sánchez ja ha tirat tan llarg i ha demanat als partits que li acceptin un estat d’alarma fins al 9 de maig? Doncs perquè després de la primera onada, la Moncloa ha après unes quantes lliçons i vol enfrontar-se al Congrés una sola vegada, amb un únic debat de pròrroga –i no cada quinze dies com es va fer a la primavera–. I també es faculta cada president autonòmic per decretar, si ho considera oportú, el confinament perimetral de tota la comunitat.

2. Avui, a partir de les 10 del matí, conferència de presidents, Sánchez i els autonòmics, per parlar dels fons europeus de recuperació anticovid, 140.000 milions d’euros. La reunió, telemàtica, té una convidada especial: la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Catalunya estarà representada pel president substitut, Pere Aragonès, que reivindicarà davant de la presidenta de la Comissió que sigui el govern de Catalunya qui s’encarregui de tramitar els projectes que en sorgeixin per tenir línies de finançament. Aragonès començarà recordant que el president de Catalunya no hi és perquè la justícia espanyola el va inhabilitar per posar una pancarta.

3. Tres persones que van estar a l’UCI expliquen com estan mesos després d’haver superat el covid-19. Us recomanem aquest reportatge de la Mònica Bernabé sobre les seqüeles del covid: dificultats per respirar, empassar i moure’s.

Per cert, el diari italià La Stampa ha publicat un document oficial en què es detallava que, en cas que no hi hagués prou llits als hospitals, les persones més grans de 85 anys no hi serien admeses. Tampoc les més grans de 75 anys amb algunes malalties cròniques.

Esclar que la pandèmia ens deixa unes altres dificultats: els empleats de la restauració i l’hostaleria, en alerta roja davant les noves restriccions pel covid. “No podem aguantar més tancats, morirem més de gana que del virus”, diuen en aquest reportatge de la Paula Solanas Alfaro.

4. Jordi Cuixart ha parlat aquesta nit a TV3. Ha fet 3 anys que és a la presó. Ha negat que Òmnium anés de farol. I sobre el que va passar fa un any, quan va arribar la sentència del Tribunal Suprem, va dir-li això al Ricard Ustrell: "No pot ser el que ha passat. Que haguem estat incapaços de donar una resposta a la sentència. La societat catalana la va donar amb tota la determinació del món. Els nostres representants polítics i les institucions no van ser capaços de fer-ho i això demana una reflexió en profunditat".

5. Aquesta serà una altra setmana moguda al voltant del Barça. Després de la derrota de dissabte amb el Madrid, la junta directiva es reuneix aquest migdia per parlar del vot de censura que, d’acord amb el que diuen els estatuts de l’entitat, s’ha de celebrar diumenge i dilluns que ve, els dies 1 i 2 de novembre. El president, Josep Maria Bartomeu, i bona part dels seus companys encara esperen que la Generalitat accepti l’ajornament del referèndum, amb l’argument que si ahir va anunciar un toc de queda per frenar els contagis de coronavirus, no seria coherent deixar votar els socis en una sola seu, i que ara no té temps per descentralitzar la votació posant urnes per les principals capitals de Catalunya.

Mentrestant, avui expliquem que Messi està d’acord amb renegociar el seu contracte, però, com que al gener quedarà lliure, no té gaire marge per negociar i, a més, ja no vol negociar res amb Bartomeu.

Un parell de marcadors, a Segona Divisió: Tenerife 0 - Espanyol 0 i Saragossa 0 - Sabadell 0.

Fins aquí les claus del dia, tornarem més tard amb l’anàlisi de l’actualitat.