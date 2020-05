Les dades de transmissió del virus són bones i Barcelona podria avançar en la desescalada la setmana que ve: les claus del vespre amb Antoni Bassas (18/05/2020)

Bon nit des de l'ARA. Ràpida ullada a les notícies que ens deixa aquest dilluns, 18 de maig del 2020.

1. Avui han obert les botigues a tot Catalunya sense cita prèvia, perquè també s'incorporaven a l'activitat comercial les de Barcelona.

Resultat? Pocs clients: les grans cadenes de moda també enceten la desescalada amb menys treballadors i aforament limitat.

I Martí Molina i Cèlia Atset se n'han anat a la primera missa després del confinament a la catedral de Barcelona, missa de nou. "El temple està sorprenentment en silenci, lluny del bullici habitual. Aquests dies l'hem redescobert", comenta mossèn Santiago Bueno. És un dels canonges de la catedral i l'encarregat d'oficiar la primera missa amb públic. Aquest dilluns eren quatre: dues monges i un senyor i una senyora de mitjana edat. I cap al final, gairebé a misses dites, s'hi afegeixen dues dones més.

2. El ministeri de Sanitat ha informat de 59 víctimes mortals per coronavirus en les últimes 24 hores, la xifra més baixa des que es va decretar l'estat d'alarma. En total són 27.563 víctimes mortals a Espanya.

El nombre de contagis també disminueix –dissabte van ser 421– en paral·lel al progressiu desconfinament a l'Estat. La transmissió del virus a Espanya és baixa. Simón s'ha congratulat d'unes dades "realment bones" i veu factible que Madrid i Barcelona avancin en la desescalada la setmana que ve.

3. I, en aquest ambient de bones notícies, la borsa s'ha enfilat avui a tot el món per l'estirada de Moderna i Sorrento, dues biotecnològiques nord-americanes que han mostrar avenços significatius als assajos sobre una vacuna experimental contra el covid-19. A l'Íbex la pujada ha estat del 4,7%.

4. El govern espanyol intenta negociar a contrarellotge una cinquena i última pròrroga de l'estat d'alarma de més d'un mes, fins al final de la desescalada. I és que si es prorroga exactament un mes ens n'aniríem a Sant Joan, el 24 de juny, tot i que el final de la desescalada en territoris com Barcelona i Madrid es podria allargar fins al 5 de juliol.

La vicepresidenta Carmen Calvo ha assegurat aquest dilluns al Congrés que la pròrroga que portaran dimecres al legislatiu proposarà que els territoris que acabin la fase 3 puguin recuperar el 100% de les competències i que només es mantinguin les restriccions i la tutela del ministeri de Sanitat a Madrid i Barcelona. Calvo:"Proposarem que si alguns territoris avancen amb rapidesa l'alarma es pugui aixecar, perquè es pot proclamar per a algunes parts del territori i d'altres no".

5. La voluntat de la Generalitat de Catalunya és que aquest estiu els infants catalans puguin gaudir del seu dret a les activitats de lleure, un dret que el Govern considera més essencial que mai després d'aquests mesos de confinament. Són declaracions de Georgina Oliva, secretària d'Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat de Catalunya, davant la pregunta de si podem dir amb tota seguretat que hi haurà casals i colònies aquest estiu. "El que podem dir és que estem treballant perquè si es donen les condicions adequades pugui haver-hi activitats de lleure. Treballem intensament per poder-les fer possible en el moment en què sigui possible", assegurava Oliva a l'ARA.

Si teniu dubtes sobre com seran els casals i les colònies aquest estiu us recomanem l'entrevista i el resum que n'hem fet.

6. L'expresident Carles Puigdemont ha afirmat aquest dilluns que va ser un "error històric" congelar el 10 d'octubre del 2017 la declaració unilateral d'independència (DUI) i que ara no ho faria. "El 10 d'octubre del 2017 vaig prendre una decisió molt dura per intentar privilegiar un diàleg que semblava sincer però que va resultar fals –diu el tuit–. He assumit com un error històric la congelació de la declaració d'independència de Catalunya. Ara no ho faria". Així ha respost a les preguntes de Lamordaza.com.

7. Aquest que veuen a la foto és Víctor Font, empresari de la consultoria que ha venut la seva empresa, Delta Partners al grup nord-americà FTI Consulting. Malgrat la compra, Delta Partners mantindrà la marca i el mateix equip que tenia fins ara. Font, que és accionista de l'ARA i fins ara l'únic soci del Barça que ha anunciat la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència del club de l'any que ve, va fundar Delta Partners fa 14 anys i compta amb uns 200 treballadors. També té oficines a Barcelona, Sydney, Johannesburg, Nova York, San Francisco i Singapur. Amb l'operació la companyia s'integrarà a l'estructura d'una de les consultores més grans dels món, FTI Consulting, que cotitza a la borsa de Nova York.

8. Capítol de cancel·lacions, el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) ha decidit suspendre l'edició del 2020, que s'havia de celebrar aquest estiu. La "situació excepcional d'emergència mundial" pel coronavirus fa "inviable" la celebració del festival, per al qual havien venut "més de 37.000 abonaments". La devolució de les entrades es podrà demanar a la web del festival.

9. Acabem interessant-nos pel temps. ¿Com continuarà la setmana? Tornarem a la calor que ja vam tenir a principis de maig. La temperatura anirà pujant amb el pas dels dies i entre divendres i dissabte se superaran els 30 graus en força comarques. Temps estable i amb ben pocs núvols.

