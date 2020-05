Els 30 graus tornaran cap al final de la setmana

Aquest matí ha fet molta fresca, en algunes comarques el termòmetre no baixava tant des de mitjans d'abril. Aquestes són algunes de les temperatures mínimes d'aquesta matinada (en ºC):

Das, -1

Guardiola de Berguedà, 3

Ripoll, 6

Solsona, 6

Olot, 7

Girona, 7

Vic, 8

Lleida, 9

Sabadell (Parc Agrari), 9

Malgrat de Mar, 12

Tarragona, 15

Barcelona, 15

Tortosa, 15

A Girona, a Olot o a Das no feia tant de fred al matí des del 29 d'abril, i en el cas de Ripoll cal tirar enrere fins al 15 d'abril per trobar una temperatura tan baixa com la d'aquest matí. En canvi, la tramuntana ha fet que el termòmetre no hagi baixat dels 17 graus en tota la nit a Roses.

Aquesta setmana tornarà la sensació d'estiu que ja vam tenir a principis del mes de maig. Avui farà més calor que ahir, però el canvi de temperatura encara serà poc notori. La pujada del termòmetre serà progressiva al llarg de la setmana, i tot apunta que el pic de temperatura no arribarà fins divendres o dissabte. Arribarem al cap de setmana amb temperatures de més de 30 graus en algunes comarques interiors i prelitorals i una sensació tèrmica similar a la costa.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

És força possible que entre diumenge i l'inici de la setmana que ve la calor es moderi, no hi hi haurà una refrescada tan forta com la de principis de maig, però sí que sembla probable un descens de 2 o 3 graus que faci més agradables els últims dies del mes.

Pel que fa a l'estat del cel, avui encara hi haurà algunes estones de cel mig ennuvolat en comarques com la Selva, el Vallès Oriental, la Garrotxa o Osona, però en general predominarà el sol. Tota la setmana serà de temps estable i amb escasses opcions de pluja. El cap de setmana augmentaran les nuvolades de tarda al Pirineu, i és probable que reapareguin algunes tempestes de tarda en punts de muntanya, però fora d'aquest àmbit les opcions de pluja a deu dies vista són escasses.

Avui la tramuntana continuarà bufant al nord de la Costa Brava amb cops de fins a 50 km/h, el mestral també es deixarà sentir en menor mesura a les Terres de l'Ebre. El vent de nord no acabarà de desaparèixer fins dimecres. Aquesta nit hi ha hagut un cop de vent de 94 km/h a Portbou i una ratxa de 63 km/h a l'Hospitalet de l'Infant.