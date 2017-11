Colau deixa l'àrea de Cultura en mans del politòleg Joan Subirats

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha presentat aquest migdia els nous comissionats de Cultura, Joan Subirats, i Promoció Econòmica, Empresa i Innovació, Lluís Gómez, a l'Ajuntament. Tots dos assumeixen la responsabilitat que fins ara liderava Jaume Collboni, que ha sortit del govern municipal arran del trencament del pacte de govern municipal votat per les bases dels comuns. Queden sota la direcció dels tinents d'alcalde Gerardo Pisarello i Jaume Asens, respectivament.

Colau ha justificat l'expulsió del PSC del govern municipal arran del suport del PSOE a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya, i ha dit que "la complexitat del moment polític també ha impactat en la nostra ciutat". Tot i això, ha insistit diverses vegades a "agrair la feina feta per Jaume Collboni i els quatre regidors del Partit Socialista". La sortida dels socialistes, ha afegit, "no vol dir deixar de col·laborar amb el PSC".

A més, Colau ha assegurat que per a aquestes "dues àrees estratègiques", en un govern en minoria, "era necessari sumar la figura de comissionats professionals de prestigi" que els ajudessin "a fer tota la feina que aquesta ciutat necessita". També ha dit que "ara mateix" les dues àrees queden molt més cobertes i impulsades perquè tenen uns tinents d'alcaldes que les lideraran políticament i, a més, s'hi sumen professionals "de reconegut prestigi i gran trajectòria". "Aprofitem una petita crisi per donar-hi un nou impuls", ha declarat.

Joan Subirats

L'alcaldessa ha dit que el catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona Joan Subirats "no és simplement un home molt culte, sinó que també és un home d’idees i coneixement". N'ha parlat amb molta estima i l'ha definit com un "mestre" per a molts dels que es dediquen a la política. De fet, Subirats és considerat un dels ideòlegs de la formació política de Colau, que ha insistit que té "molta capacitat de diàleg" i "una grandíssima capacitat pedagògica, una eina clau per a la política".

Subirats ha ensenyat i investigat en centres reconeguts com la Universitat de Nova York, la Universitat de Buenos Aires, la UNAM de Mèxic i La Sapienza de Roma, entre d'altres. Va fundar l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, i el 2003 va ocupar la càtedra Príncep d'Astúries de la Universitat de Georgetown. A causa de les responsabilitats acadèmiques que té ara no podrà incorporar-se del tot a l'àrea de Cultura fins al gener, però ho farà progressivament.

Subirats està especialitzat en els camps de la governança, la gestió pública, l'anàlisi de polítiques públiques i l'exclusió social, i ha estudiat la innovació democràtica i tecnològica, la societat civil i el govern multinivell. A més, col·labora habitualment en mitjans com 'El País' i 'El Periódico'.

Lluís Gómez

El fins ara director de l'Smart City Expo, Lluís Gómez, ha estat el responsable d’internacionalització, i amb això "ja ha fet 'de facto' d’ambaixador de la ciutat a tot el món", segons ha destacat Colau. L'alcaldessa també ha recordat que, com a empresari, Gómez va posar en marxa la recuperació i l’obertura al públic de l’Observatori Fabra, fet que demostra la seva "estima per la ciutat". Gómez té experiència al govern municipal, ja que va ser director de Sectors Estratègics de l'Ajuntament del 2006 al 2011 i va treballar en l'àrea de Promoció Econòmica durant el mandat de Jordi Hereu.