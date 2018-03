La comunitat educativa surt al carrer en defensa de l'escola catalana

Amb el lema "L'escola no té por", la comunitat educativa ha convocat a aquesta hora una manifestació al centre de Barcelona per defensar el model d'immersió lingüística i protestar contra els atacs a l'escola catalana després que fa un mes el Ministeri d'Educació anunciés que vol incloure una casella en els formularis de preinscripció escolar de cara al curs vinent perquè els pares puguin escollir si volen que els seus fills estudiïn en castellà, i acabar així amb el català com a única llengua vehicular als centres d’ensenyament.

Primer van ser una quarantena d'entitats de la comunitat educativa les que van convocar la manifestació però, finalment, la marxa es farà sota el paraigua de Som Escola, la plataforma unitària en defensa del model d'escola catalana. "No hi ha cap fissura en la defensa del nostre model, al contrari", deia aquesta setmana Marcel Mauri, president d'Òmnium Cultural, una de les entitats que forma part de Som Escola. Mauri ha cridat a la "confluència" per fer una "marxa transversal i unitària" en contra de les polítiques educatives del govern espanyol del PP.

La manifestació, encapçalada per Marcel Mauri, d'Òmnium, Agustí Alcoberro, de l'ANC i el president del Parlament, Roger Torrent, ha sortit a les 17.00 hores de la cruïlla de passeig de Gràcia amb la Ronda de Sant Pere i anirà fins al passeig Lluís Companys de Barcelona. Els organitzadors preveuen una gran mobilització. Famílies amb nens han desafiat el mal temps i han sortit a defensar l'escola catalana amb crits com "El català no es toca".

La Cristina Sánchez i l'Adriana Tarrida, mare i filla, han sortit al carrer malgrat la pluja per "donar suport a l'escola catalana". "A l'escola es parla català, castellà i anglès i la meva filla té tant amics catalanoparlants com castellanoparlants i mai hi ha hagut conflicte entre ells", diu la Cristina. L'Adriana Tarrida és mestra d'educació infantil i assegura que les famílies estan "molt mobilitzades" per mantenir el model d'escola catalana. L'Helena López i la Roser Munt es manifesten per defensar "la llengua catalana". "Nosaltres només vam poder estudiar en castellà i el català el vam haver d'aprendre pel nostre compte", recorden.