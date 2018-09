La comunitat islàmica demana que s'investigui el líder de Salt

"Com puc seguir al carrer si he comès un delicte de terrorisme?", s'ha defensat Mohammed Attaouil, president del Centre Cultural Islàmic Imam Malik de Salt, sobre el qual pesa una petició d'expulsió d'Espanya per presumptes vincles amb el terrorisme. La Policia Nacional l'acusa de ser salafista radical i "una amenaça real, actual i suficientment greu per a la seguretat nacional". Attaouil ha assegurat que vol que s'aclareixin les acusacions contra ell i ha demanat que el portin "davant d'un jutge". "Si soc culpable, que em fiquin a la presó i m'expulsin d'Espanya", ha instat en la roda de premsa que la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (Ucidcat) ha convocat aquest dilluns. "No soc un imam, soc el president d'un centre cultural", ha puntualitzat.

"Amb aquesta reunió no volem criticar ni rebutjar els mecanismes de funcionament de l'Estat, sinó demanar que s'investigui si aquestes acusacions són certes, per garantir la seguretat de la comunitat musulmana i de tots els ciutadans", ha subratllat el president de l'associació religiosa, Mohamed el Ghaidouni. En la mateixa línia que el mateix Attaouil –amb qui va reunir-se una estona abans–, la comunitat islàmica ha exigit que s'iniciï un procediment judicial "just i legal" que permeti aclarir la veracitat de les acusacions contra el representant de la Ucidcat a Girona. Encara que van evitar defensar-lo obertament, sí que han volgut posar en valor que no es tracta d'una persona desconeguda, sinó d'algú que porta més de 20 anys a Espanya i que ha participat en nombroses jornades i activitats comunitàries. "Sense sentència judicial no ens pronunciarem", han remarcat.

“Sol·licitem que de manera urgent s’impedeixi el procediment d’expulsió fins que l’Audiència Nacional investigui Mohammed Attaouil penalment”, han fet constar en un comunicat conjunt. A través d’un comunicat, l'associació religiosa ha assenyalat que la policia no ha aportat dades o documents que provin les presumptes activitats lligades a terrorisme jihadista que se li carreguen, així com tampoc se l’ha posat a disposició judicial com es procedeix en aquests casos. “Són acusacions molt greus i som els primers que volem saber si tot això que se cita a l’expedient signat per la secretaria d’estat de Seguretat és cert”, ha dit el Ghaidouni. El president de la Ucidcat ha reiterat que quan es detecta una “pràctica religiosa incompatible amb els valors del país”, l’associació sempre ho ha denunciat “amb noms i cognoms”. A més, van aprofitar per condemnar qualsevol comportament radical en nom de la seva religió i defensar que les conductes salafistes que discriminen dones o qualsevol persona per professar una fe diferent no hi tenen cabuda.

La Ucidcat ha reconegut que coneixia la proposta d'expulsió administrativa contra Attaouil des del 8 de juliol i que "havien intentat tractar-la en secret amb l'administració" per, d'aquesta manera, instar-los que s'activés la investigació penal. Defensen, però, que la insistència per mantenir la via administrativa els ha obligat a fer públics els fets. La direcció general de la Policia ja van confirmar que el procediment en marxa acabarà passant per una instància judicial i que la resolució podrà ser recorreguda per la via del contenciós administratiu.

Raffat Seraddjin, un dels membres del centre cultural islàmic que presideix Attaouil a Salt, va defensar el seu company assegurant a l'ARA que veuen infundades les acusacions. “No se'm faria estrany que es convoquessin mobilitzacions per demanar proves”, ha afegit.