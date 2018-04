Una jove de Palamós accepta que l'expulsin de l'Estat per difondre propaganda jihadista

La jove de Palamós (Baix Empordà) detinguda per captar i adoctrinar jihadistes el passat octubre ha acceptat una condemna de dos anys i un dia de presó i que se l'expulsi al Marroc, amb impossibilitat de tornar a l'estat espanyol durant cinc anys. Sis mesos després que l'arrestessin, l'acusada ha arribat a un pacte de conformitat amb la fiscalia, que l'acusava d'autoadoctrinament i enaltiment jihadista, càrrecs pels quals demanava set anys de presó. L'enaltiment, però, ha estat retirat de l'acusació perquè la noia, de 21 anys, ha reconegut els fets.

La Guàrdia Civil va detenir la jove palamosina el passat 17 d'octubre a casa seva. Des d'aleshores, es troba ingressada en presó incondicional sense fiança per consumir propaganda jihadista i difondre-la a través dels seus perfils. A Facebook va crear-se dos perfils en què penjava imatges que representaven la idíl·lica vida dels mujaidins, i va obrir el canal Umm Noor, on publicava vídeos amb els anomenats "nasheed", les eines propagandístiques del Daeix que barregen cançons amb sorolls de trets per convèncer els usuaris de fer la jihad.

Durant el judici, l'acusada només ha respost "sí" i "no" a les preguntes de la fiscal o del seu advocat i ha admès que va realitzar una "intensa feina de publicació i difusió de contingut jihadista" a través de YouTube, Facebook i Instagram. De fet, va difondre fins a 213 publicacions, 203 de contingut jihadista.