EN DIRECTE | Illa, sobre l'aixecament del confinament dur: "Qui pugui treballar des de casa, ho ha de fer"

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, compareixen en roda de premsa des de la Moncloa per informar de com ha de ser la tornada a la feina d'alguns sectors professionals dilluns i dimarts de la setmana vinent. "Totes les persones que puguin treballar des de casa, han de fer-ho", ha assegurat Illa en la roda de premsa, on ha recordat que se segueix estant en fase de confinament. Tal com ja va fer aquest divendres, ha recordat que aquell qui presenti simptomatologia, sigui contacte amb algú infectat o que tingui símptomes, o sigui persona vulnerable a nivell mèdic, no ha de desplaçar-se al lloc de feina. A nivell de mobilitat, ha insistit en fer els trajectes amb mitjans individuals, ja sigui caminant, amb bicicleta o en vehicle privat, sempre que sigui possible. En aquests casos, no és necessari portar mascareta.