La connexió del tramvia per la Diagonal tornarà al ple del gener

El govern d'Ada Colau no renuncia a aprovar la connexió del tramvia per la Diagonal i, per això, tornarà a plantejar la proposta al ple municipal previst per a aquest mes de gener. La tinent d'alcalde de Mobilitat, Janet Sanz, ho ha anunciat aquest divendres, l'endemà que es fes públic el baròmetre municipal semestral, en què gairebé un 63% dels barcelonins enquestats es mostren a favor de connectar les dues xarxes de tramvia en una de sola.

En aquest sentit, Sanz ha assegurat que no entendria que el ple mantingués una posició contrària a la mesura amb els resultats de l'informe semestral a les mans i, amb aquest dard, el govern ha instat els grups municipals d'ERC, CUP, PSC i PDECat a escoltar els seus electors i a donar suport a la proposta. "El govern municipal es posarà a treballar per tirar endavant un acord amb els diferents grups. Tenim la feina tècnica feta, és una qüestió de voluntat política", ha apuntat la tinent. Tot i que Sanz no ha precisat a través de quina fórmula es portarà la qüestió al ple, ha defensat que amb un posicionament polític "n'hi hauria prou".



Així, Colau veu en els resultats del baròmetre una nova oportunitat per plantejar la proposta d'unificar la línia de tramvia per la Diagonal al ple, i pressionar l'oposició a manifestar-se, de nou, públicament respecte a aquest tema . De fet, el govern tampoc ha passat per alt que els grups parlamentaris d'ERC i Cs van aprovar una declaració favorable a la mesura el novembre passat, i Sanz ha lamentat que aquesta mesura s'hagi polititzat en excés i que la resta de forces l'hagin tractat com si fos el projecte estrella del mandat de Barcelona en Comú, i no com una necessitat de la ciutadania.

"Cortina de fum"

Tant el PSC com Cs han criticat que Colau vulgui reobrir el debat del tramvia després que es fessin públiques les dades del baròmetre. De fet, han anat més lluny i han acusat el govern municipal de voler desviar el focus d'atenció de la seva gestió, que consideren "gestos de cara a la galeria" i "un fracàs", respectivament.

Els socialistes han demanat, a través d'un comunicat, que el govern de Colau no utilitzi la connexió del tramvia com una arma electoral per segona vegada, i que només torni a portar el projecte al ple si sap que té una majoria que hi dona suport. "No té cap sentit tornar a portar un projecte per fer-lo descarrilar altre cop", assenyalen. El partit que encapçala Jaume Collboni veu la decisió de reprendre el debat com una "cortina de fum per tapar els desastrosos resultats de la gestió de Colau que evidencien el baròmetre i la crisi de seguretat". Amb tot, han afegit que el PSC sempre s'ha mostrat a favor de la connexió del tramvia com una aposta per a la mobilitat sostenible i metropolitana, i que per això va impulsar el pla i l'ha votat favorablement al plenari.

Cs tanca la porta a la proposta de Colau. La presidenta del grup municipal de Cs, Carina Mejías, ha lamentat que el govern municipal pretengui "salvar la cara d'una gestió fracassada" i ha replicat que la formació taronja no participarà en un "joc polític electoralista". "No eixugarem la reprovació del baròmetre municipal" a Colau, ha advertit Mejías.

El regidor no adscrit Joan Josep Puigcorbé, però, s'ha posicionat a favor de la connexió en forma de piulada. "No la desaprofitarem!", ha apuntat el regidor a Twitter, en referència a la nova oportunitat d'aprovar el projecte.